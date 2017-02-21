Опальний Артеменко зробив заяву щодо відмови від депутатського мандату

Народний депутат Андрій Артеменко не хоче відмовлятися від депутатського мандата.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами в кулуарах парламенту, передає "Інтерфакс-Україна".

"Протягом вчорашнього дня я отримав тисячі, десятки тисяч повідомлень на підтримку наших мирних ініціатив, і це переконало мене в тому, що єдина зараз можливість і майданчик для досягнення моєї головної мети - це парламент", – наголосив він.

Також політик подякував "Радикальній партії" за те, що став депутатом.

"У нас були 2,5 роки плідної співпраці. Але зараз я буду залишатися позафракційним депутатом, оскільки депутатський мандат – це захист від можливих кримінальних справ, які проти мене можуть порушити", – резюмував Артеменко.

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