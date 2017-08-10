Опальну Бережну поховали у Києві

Колишнього депутата від "Партії Регіонів" Ірину Бережну поховали на території Звіринецького кладовища у Києві.

5 серпня колишній народний депутат від "Партії Регіонів" Ірина Бережна загинула в ДТП, яка трапилась на узбережжі Адріатичного моря між Італією та Хорватією. Згодом стали відомими і подробиці трагедії.

10 серпня з політиком попрощалися на території Києво-Печерської Лаври. Віддати шану екс-регіоналці,зокрема, прийшли нардепи від "Опозиційного блоку" Дмитро Добкін і Нестор Шуфрич, телеведуча Ольга Фреймут, режисер Алан Бадоєв, співачка Світлана Лобода зі своєю мамою, телеведучий Анатолій Анатоліч із дружиною.

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Крім того, на територію храму доправили і тіло Бережної.

Цього ж дня і відбулося її поховання на Звіринецькому цвинтарі.

Як повідомляє ТСН, процес поховання пильнували численні охоронці, які допустили до могили лише вузьке коло наближених до загиблої осіб.

Нагадаємо, напередодні з’явилися фото 38-річного Петара Іллі Петрова, який під час смертельної ДТП керував машиною, де перебувала Ірина Бережна.