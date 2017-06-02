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Оператор держлотерей "М.С.Л" вимагає від РНБО виключити компанію зі списку санкцій

16:10, сьогодні 29 Читать новость на русском
Марина Слободниченко
Марина Слободниченко

Один з найбільших українських операторів державних лотерей "М. С. Л" звернувся до Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) з вимогою виключити компанію з переліку юридичних осіб, щодо яких застосовуються санкції.

Про це сьогодні на прес-конференції заявив віце-президент ТОВ "М. С. Л." Євген Власенко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти ряду російських компаній.

У цей список потрапив і оператор державних лотерей "М. С. Л". У компанії називають таке рішення помилковим.

"Те, що відбувається сьогодні, не тільки перекреслює піввікову історію нашої компанії, але й калічить майбутнє лотерейного ринку України. І оскільки до цих пір не можуть надати жодних доказів нашої провини, але продовжують блокувати нашу роботу, керівництво компанії прийняло рішення звернутися з офіційною заявою до РНБО з вимогою виключити "М. С. Л." зі списку санкцій", – сказав Власенко.

За підрахунками компанії, за останні 3 роки ринок лотерей в Україні, в першу чергу через списку санкцій, впав в 10 разів.

Падіння ринку призводить в першу чергу до зниження надходжень до державного бюджету. Адже лотереї історично і в світі створювалися для того, щоб забезпечити наповнення казни держави. "М. С. Л" довгий час була лідером серед компаній-платників податків. Якщо в 2013 році ми перерахували до бюджету України майже 300 млн гривень, то у 2016 році – лише 21 млн гривень. Сьогодні, виходить, що хто-то в державі перешкоджає наповненню державного бюджету?,
– повідомила партнер юридичної компанії "Jurimex" Марина Слободниченко.

Нагадаємо, згідно з даними держреєстру, основним власником ТОВ "М. С. Л." є Evolot Limited (Кіпр), а кінцевим бенефіціаром – кіпріот Маркос Шиапанис.

У компанії також зазначають, що в структурі її власників є тільки громадяни Кіпру і України, до яких санкції президента не застосовуються. А інформація із ЗМІ про те, що серед власників компанії є "Альфа-груп", яка належить російському олігархові Михайлу Фрідману, є неправдивою. Єдині фінансові відносини "М. С. Л." і "Альфа-груп" – кредит у "Альфа-банку".

Також у компанії нагадали, що за ініціативою акціонерів "М. С. Л." Службою безпеки України було відкрито кримінальне провадження та проведено розслідування щодо встановлення наявності фактів і дій, які могли б стати підставою для застосування до ТОВ "М. С. Л." санкцій, у результаті – кримінальне провадження закрито в березні 2017 у зв'язку з відсутністю порушень.

Майже півтора року компанія намагається відстоювати свої права у Вищому адміністративному суді України (ВАСУ). Після численних переносів судових засідань, розгляд справи було припинено у зв'язку з тим, що ВАСУ звернувся до Верховного Суду для вирішення питання стосовно внесення до Конституційного Суду подання щодо конституційності закону "Про санкції" від 14 серпня 2014 року. Відповідне рішення було прийнято 26 травня цього року в рамках розгляду позову оператора лотерей "М. С. Л." про незаконність застосування до нього санкцій.

Теги: Петро Порошенко Бюджет РНБО Фінанси
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