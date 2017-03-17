Операція "Лондонський міст": в Британії вже готуються до смерті королеви

У Лондоні готують таємний план оперативних заходів на випадок смерті королеви Великобританії Єлизавети ІІ.

Як пише The Guardian, операція має назву "Лондонський міст".

План передбачає, що королева помре після нетривалої хвороби, а королем стане принц Чарльз.

Після смерті її особистий секретар повідомить про це британського прем'єр-міністра кодовою фразою "Лондонський міст звалився". Що цікаво, про смерть попередника Єлизавети Георга VI повідомляли фразою "Кут Гайд-парку".

Після прем’єра про смерть глави монархії мають сповісти главам 15 країн, які формально підлеглі британській монархії, а після цього повідомлення про смерть Єлизавети II отримають ЗМІ.

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ВВС після цього активує систему оповіщення у надзвичайних ситуаціях, яка була створена ще в часи холодної війни на випадок атаки на об'єкти інфраструктури країни.

Як зазначає The Guardian, у більшості британських ЗМІ вже заготовлені тексти новин, підбірки фотографій і фільми, присвячені смерті королеви. Зокрема, у The Times вже підготували матеріалів, яких вистачить на майже два тижні роботи після смерті Єлизавети ІІ.

У квітні Єлизаветі II має виповнитись 91 рік. Королевою вона стала в 1952 році у віці 25 років. На сьогодні вона є єдиним британським монархом, якому вдалось настільки довго перебувати на троні.