"Опозиційний блок" отримав 12 мільйонів гривень державного фінансування

Національне агентство із запобігання корупції прийняло рішення про надання політичній партії "Опозиційний блок" державного фінансування 12,12 мільйонів гривень.

Рішення ухвалили на основі виконання партією встановлених законодавством вимог, повідомляє НАЗК. Зокрема, партія відкрила окремий рахунок в національній валюті, надала звіти про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2016 рік, а також внесла зміни до статуту політичної партії.

У НАЗК нагадали, що кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій, перераховуються щоквартально в розмірі 25% загального розміру щорічного державного фінансування для кожної політичної партії.

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Фінансування надається політичним партіям, які на останніх позачергових виборів народних депутатів 2014 року в єдиному загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі набрали не менше 5% голосів виборців.

За перший квартал державне фінансування статутної діяльності вже отримали: "Радикальна партія Олега Ляшка", "Об'єднання" Самопоміч "," Блок Петра Порошенка "," ВО "Батьківщина" і "Народний фронт".