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Опозиційного азербайджанського журналіста затримали в Борисполі

18:47, сьогодні 397 Читать новость на русском
Фікрат Гусейнов
Фікрат Гусейнов / Соцмережі

14 жовтня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" затримали громадянина Нідерландів, якого розшукує Інтерпол.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

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Зазначається, що 41-річного чоловіка виявили та затримали під час проведення заходів прикордонного контролю під час оформлення пасажирів авіарейсу "Київ-Дюссельдорф".

"За попередніми даними встановлено, що згідно з обліками Інтерполу, цей громадянин перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту для притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство та незаконну міграцію. Затриманого, після проведення процесуальних дій, встановленим порядком передано співробітникам Національної поліції", – додали у Держприкордонслужбі.

Виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романяк своєю чергою повідомала, що затриманий азербайджанський опозиційний журналіст Фікрат Гусейнов ("Туран ТВ" і газета "Азалдиг").

Судячи з усього, Азербайджан оголосив його в розшук через Інтерпол, а Україна затримала згідно з процедурою. Уточнюємо інформацію. Якщо підтвердиться, що він був в базі Інтерполу, то це буде вже другий випадок, коли репресивні режими використовують Інтерпол з метою тиску на неугодних журналістів. Перший випадок – це узбецький журналіст Нарзулло Охунжонов, який зараз перебуває в СІЗО, і якого Узбекистан звинуватив в присвоєнні 2 тисяч доларів,
– підкреслила вона.

До слова, сам Гусейнов у своєму Facebook підтвердив, що його затримали у “Борисполі". За словами журналіста, його звинувачують у незаконному перетині кордону Азербайджану.

Згодом у Держприкордонслужбі зауважили, що у повідомленні про затримання іноземця у "Борисполі" йдеться саме про Гусейнова, передає "Громадське".

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України зняла заборону на в'їзд до України двом іспанським журналістам – Антоніо Памлієзі та Мануелю Анхелю Састре. Раніше спецслужба звинувачувала їх у діяльності, яка суперечить національним інтересам України.

Теги: Новини України Новини політики Держприкордонслужба Азербайджан журналісти Інтерпол Бориспіль
Джерело: 24 Канал
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