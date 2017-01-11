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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Оприлюднення Савченко списків полонених – електоральна технологія, – експерт

22:38, сьогодні 179
Надія Савченко ілюструє, що влада не здатна звільнити полонених і заручників
Надія Савченко ілюструє, що влада не здатна звільнити полонених і заручників / Слово і діло

На думку директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика, оприлюднення списків полонених і заручників Надією Савченко – це електоральна технологія, гарний інструментарій збільшення політичного рейтингу. Савченко намагається дискредитувати владу, демонструючи, що начебто тільки вона може результативно вести перемовини щодо звільнення українців.

Про це Кулик розповів у коментарі сайту "24".

Це явно деструктивна дія, спрямована на дискредитацію української влади в питаннях переговорів. Парламентарій ілюструє, що влада не здатна звільнити полонених і заручників, а сама вона є єдиною надією. Але втручання в переговори будь-яких третіх сил, які невідомо на кого орієнтовані, невідомо ким керовані і невідомо з ким співпрацюють, але при цьому ведуть сепаратні переговори з бойовиками чи ворогом – такі люди не можуть брати участь у процесі обміну,
– наголосив експерт.

Як зауважив політолог, втручаючись у процес обміну полоненими, народний депутат фактично його зриває, створюючи труднощі для української влади, правоохоронної і судової систем.

"Звільнення чи обмін мають бути узгодженими з правоохоронцями, спецслужбами і судовою системою. Ті затримані на українській території росіяни, які зі зброєю в руках брали участь у військових діях проти ЗСУ, підпадають під українське карне законодавство. Якщо Савченко сподівається, що "за замовчанням" без необхідної правової процедури їх можна обміняти, то вона не розуміє, як працює система", – зазначив Кулик.

Крім того, зауважив політолог, частина людей, прізвища яких названі, або вже звільнені, або загинули. Є фігуранти, які проходять у інших кримінальних провадженнях в Україні, і їх звільнення неможливе. Віталій Кулик також зазначив, що у списку "Д/ЛНР" значаться, в основному, російські громадяни, і їх звільнення для Росії є завданням №1, щоб зняти звинувачення української сторони в безпосередній участі Кремля у війні на Донбасі.

Водночас, за словами Кулика, очевидно, що Савченко і надалі не збирається узгоджувати свою позицію як із СБУ, так і іншими владними структурами України.

Вона продовжить свої дії, які узгоджуватиме з іншими гравцями на цьому полі – такими, як Медведчук. Чи з терористами і Російською Федерацією. Це вже антиукраїнська позиція, яка шкодить нашій національній безпеці,
– наголошує Віталій Кулик.

Нагадаємо, 10 січня Надія Савченко оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти на території Донбасу українців. В СБУ вже розкритикували нардепа за цей список, та назвали перелік "некоректним".

11 січня Савченко оприлюднила "скоригований", як вона стверджує, список російських військових і росіян, які засуджені в Україні.

Більш детально про мету оприлюднення списків полонених і заручників читайте в матеріалі: Списки Савченко: зрозуміло про мету і наслідки вчинків колишньої заручниці Кремля

Теги: Україна Політика Україна-Росія Війна на Донбасі Надія Савченко Обмін полоненими Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
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