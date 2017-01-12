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Оприлюднення списків полонених. У Савченко знайшовся захисник

08:56, сьогодні 11743 Читать новость на русском
Терористи одобрил ідею Савченко
Терористи одобрил ідею Савченко / Фото з відкритих джерел

Те, що нардеп Надія Савченко оприлюднила списки полонених, може допомогти у вирішенні питання обміну утримуваних осіб.

Так за Савченко заступився ватажок так званої "ЛНР" Ігор Плотницкий, інформує один із сайтів терористів.

"Савченко вважає, що опубліковані списки мають більше шансів на реалізацію цього проекту (обміну полоненими). І заперечити їй складно", – сказав Плотницький.

Він додав, що він нічого проти такої публікації не має, адже таким чином "Україна не зможе відкрутитися від вирішення цих проблем".

Нагадаємо, 10 січня Надія Савченко оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти на території Донбасу українців. В СБУ вже розкритикували нардепа за цей список, та назвали перелік "некоректним".

Теги: Україна Політика Надія Савченко заручники Луганськ Ігор Плотницький Війна на Донбасі
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