  • укр
  • рус
13:04
23 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Де лікується Путін. Золотий православний телефон
Вєсті Кремля
20:03, 21 січня
Вєсті.UA. Жир. Чарівні наслідки закриття
Вєсті.UA
23:14, 21 січня
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 12:00: Нові списки від Савченко. Чиїми деклараціями зацікавилась ГПУ
Випуск новин
12:52, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Оприлюднили імена нардепів, за яких взялась ГПУ через е-декларації

11:41, сьогодні 131476 Читать новость на русском
Перевірити мали 29 нардепів
Перевірити мали 29 нардепів / 06239.com.ua

ЗМІ дізнались список народних депутатів, чиї електронні декларації зараз перевіряє Державна фіскальна служба за клопотанням Генпрокуратури.

Список нардепів оприлюднило видання "Українська правда".

У списку – 9 народних депутатів.

Олесь Довгий із групи "Воля народу" задекларував активи у гривні та іноземній валюті в еквіваленті 54,7 мільйонів гривень. При цьому за даними податкової, 1998-2015 роках Довгий офіційно заробив тільки 11,8 мільйнв гривень. Також у 2015 році нардеп придбав корпоративні права ПП "КВ Менеджмент" за 15 мільйонів гривень, задекларував картини і наручні годинник без зазначення їх вартості.

Борислав Розенблат від "Блоку Петра Порошенка" задекларував майже 109 мільйонів гривень. Але, як стверджують у ГПУ, у 1998-2015 роках Розенблат сплатив податки лише із 3,3 мільйонів гривень.

Євген Бакулін від фракції "Опозиційний блок" задекларував 42,4 мільйони гривень, будинок, куплений у 2011 році за 5,4 мільйонів гривень, а також два авто на 2,5 мільйонів гривень. При цьому у 1998-2015 роках Бакулін сплатив податки із 13 мільйонів гривень.

Андрій Лозовий від фракції "Радикальної партії Олега Ляшка" задекларував 150 тисяч євро, 50 тисяч доларів та 800 тисяч гривень, а також 25 об’єктів цінного рухомого майна (картини, антикваріат). При цьому у податковій немає інформації про доходи Лозового з 2000 року, а є тільки дані за 2015 рік про 69,5 тисяч гривень і 80,5 тисяч гривень, отримані на виконання депутатських повноважень.

Андрій Рибалка від "Радикальної партії Олега Ляшка" задекларував понад 49 мільйонів гривень. При цьому у 1999-2015 роках сплатив податки тільки із 16 мільйонів гривень.

Олександр Горбунов від "Народного Фронту" задекларував 12 мільйонів гривень. При цьому у ГПУ стверджують, що Горбунов з 1998 року заробив тільки 1,2 мільйона гривень.

Читайте також: Високопосадовець згадав, що має квартири, щоб не загриміти до тюрми

Віктор Романюк від "Народного Фронту" задекларував понад 15 мільйонів гривень готівкою. Однак, у 1998-2015 роках він сплатив податки із 1,4 мільйонів гривень.

Юрій Солод від "Опозиційного блоку" (до слова, це чоловік Наталії Королевської) задекларував майже 35 мільйонів гривень, а також квартиру вартістю 8 мільйонів гривень. При цьому, у 1998-2015 роках Солод заробив трохи більше 3 мільйони гривень.

Геннадій Бобов з групи "Відродження" задекларував готівкою 100 мільйонів гривень, 2,5 мільйонів доларів і 1,8 мільйни доларів своєї дружини. У 1998-2015 роках Бобов заробив 118,7 мільйона гривень.

Нагадаємо, Генпрокуратура ініціювала перевірку 29 народних депутатів щодо невідповідності між задекларованими коштами та офіційними доходами.

Теги: Політика Україна е-декларування ГПУ Державна фіскальна служба Олесь Довгий
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
П'ята міграційна криза в Україні: що це означає для влади
сьогодні, 12:12 П'ята міграційна криза в Україні: що це означає для влади
Микола Давидюк 1828
Марс атакует: музыкальная группа
сьогодні, 08:15 Марс атакует: музыкальная группа "Новороссия" и другие превратности оккупированного Луганска
Ольга Черненко 2198
Відкладена
22 січня, 20:00 Відкладена "зрада", Київ в тумані, – найсмішніші меми за тиждень
3224
Як відпочивали українські зірки на зимових канікулах: яскраві фото і відео
22 січня, 18:02 Як відпочивали українські зірки на зимових канікулах: яскраві фото і відео
4007
Соборность – это понять, что оккупация – наша общая беда
22 січня, 17:30 Соборность – это понять, что оккупация – наша общая беда
Володимир Шередега 1027
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 343
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Активісти закидали Оболонський суд Києва фаєрами, відбулись сутички
 2 серпня 2016 , 23:59 1
Відразу 7 авто потрапили в аварію у Харкові
 18 грудня 2016 , 15:25 1
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук