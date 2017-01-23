Оприлюднили імена нардепів, за яких взялась ГПУ через е-декларації

ЗМІ дізнались список народних депутатів, чиї електронні декларації зараз перевіряє Державна фіскальна служба за клопотанням Генпрокуратури.

Список нардепів оприлюднило видання "Українська правда".

У списку – 9 народних депутатів.

Олесь Довгий із групи "Воля народу" задекларував активи у гривні та іноземній валюті в еквіваленті 54,7 мільйонів гривень. При цьому за даними податкової, 1998-2015 роках Довгий офіційно заробив тільки 11,8 мільйнв гривень. Також у 2015 році нардеп придбав корпоративні права ПП "КВ Менеджмент" за 15 мільйонів гривень, задекларував картини і наручні годинник без зазначення їх вартості.

Борислав Розенблат від "Блоку Петра Порошенка" задекларував майже 109 мільйонів гривень. Але, як стверджують у ГПУ, у 1998-2015 роках Розенблат сплатив податки лише із 3,3 мільйонів гривень.

Євген Бакулін від фракції "Опозиційний блок" задекларував 42,4 мільйони гривень, будинок, куплений у 2011 році за 5,4 мільйонів гривень, а також два авто на 2,5 мільйонів гривень. При цьому у 1998-2015 роках Бакулін сплатив податки із 13 мільйонів гривень.

Андрій Лозовий від фракції "Радикальної партії Олега Ляшка" задекларував 150 тисяч євро, 50 тисяч доларів та 800 тисяч гривень, а також 25 об’єктів цінного рухомого майна (картини, антикваріат). При цьому у податковій немає інформації про доходи Лозового з 2000 року, а є тільки дані за 2015 рік про 69,5 тисяч гривень і 80,5 тисяч гривень, отримані на виконання депутатських повноважень.

Андрій Рибалка від "Радикальної партії Олега Ляшка" задекларував понад 49 мільйонів гривень. При цьому у 1999-2015 роках сплатив податки тільки із 16 мільйонів гривень.

Олександр Горбунов від "Народного Фронту" задекларував 12 мільйонів гривень. При цьому у ГПУ стверджують, що Горбунов з 1998 року заробив тільки 1,2 мільйона гривень.

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Віктор Романюк від "Народного Фронту" задекларував понад 15 мільйонів гривень готівкою. Однак, у 1998-2015 роках він сплатив податки із 1,4 мільйонів гривень.

Юрій Солод від "Опозиційного блоку" (до слова, це чоловік Наталії Королевської) задекларував майже 35 мільйонів гривень, а також квартиру вартістю 8 мільйонів гривень. При цьому, у 1998-2015 роках Солод заробив трохи більше 3 мільйони гривень.

Геннадій Бобов з групи "Відродження" задекларував готівкою 100 мільйонів гривень, 2,5 мільйонів доларів і 1,8 мільйни доларів своєї дружини. У 1998-2015 роках Бобов заробив 118,7 мільйона гривень.

Нагадаємо, Генпрокуратура ініціювала перевірку 29 народних депутатів щодо невідповідності між задекларованими коштами та офіційними доходами.