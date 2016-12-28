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Оприлюднили імена найкасовіших акторів світу

16:54, сьогодні 53 Читать новость на русском
Герої
Герої "Першого месника: Протистояння" заробили найбільші гонорари / Соцмережі

Аж три актори, що зіграли в стрічці "Перший месник: Протистояння", заробили найбільше у 2016 році.

Цей рейтинг очолила Скарлетт Йоханссо, передає Forbes.

Так, фільми за її участю зібрали на квитках зібрали 1,2 мільярди доларів.

Другу сходинку посіли Кріс Еванс і Роберт Дауні-молодший, кожен з яких відзначився 1,15 мільярдами доларів.

Зауважимо, що всі троє були виконавцями головних ролей у фільмі "Перший месник: Протистояння".

Далі в рейтингу йде зірка "Загону самогубців" Марго Роббі – 1,1 мільярда доларів). Зауважимо, що до числа наймасовіших також увійшли Емі Адамс (1,04 мільярда доларів), Бен Аффлек (1,02 мільярда доларів), Генрі Кавілл (870 мільйонів доларів), Раян Рейнольдс (820 мільйонів дол.), Фелісіті Джонс (805 мільйонів доларів) і Уілл Сміт (775 мільйонів доларів).

Читайте також: Скарлетт Йоханссон назвали найсексуальнішою жінкою планети

Теги: Кіно Голлівуд гроші Рейтинги LifeStyle
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