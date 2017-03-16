Оприлюднили прізвища депутатів, що влаштували "путч" в Раді

Центр Протидії Корупції оприлюднив прізвища депутатів, які влаштували нелегітимне "засідання" антикорупційного комітету Верховної Ради. Та внесли на посаду незалежного аудитора НАБУ кандидатуру одіозного Найджела Брауна.

Згідно з даними Центру, це влаштували Татьяна Рычкова (БПП), Ігор Артюшенко (БПП), Михайло Ланьо (БПП), Іван Мельничук(БПП), Олег Барна (БПП), Андрій Немировський (БПП), Артем Ільюк (БПП), Юрій Буглак (Народний фронт), Костянтин Матейченко (Народний фронт), Юрій Савчук (Народний фронт), Юрій Тимошенко (Народний фронт), Сергій Дунаєв (Опоблок) та Іван Мирний (Опоблок).

Нагадаємо, раніше нардеп Сергій Лещенко заявив, що нардепи влаштували в Раді путч, провівши нелегітимне "засідання" антикорупційного комітету Верховної Ради. За словами Лещенка, після перерви це рішення спробують проштовхувати в сесійній залі.