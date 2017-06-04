Опубліковане фото ймовірного терориста з Лондона

В соціальних мережах один з користувачів опублікував фото чоловіка, що лежить на тротуарі. На знімку видно, що до тіла чоловіка примотані якісь предмети.

Про це повідомляє "російська служба ВВС".

Зазначимо, британські ЗМІ повідомляли про те, що двох нападників було вбито. Проте офіційного підтвердження цієї інформації немає. Також повідомлялося, що на ймовірних терористах були одягнуті муляжі поясів смертників.

Фото одного з ймовірних терористів, що скоїли серію нападів у Лондоні

Нагадаємо, в ніч на 4 червня на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік сталась різанина і ще один інцидент.



У поліції Британії заявили, що інциденти на Лондонському мосту і ринку Боро-маркет кваліфіковані як терористичні акти.



Згодом стало відомо, що в Лондоні внаслідок теракту загинуло 6 людей. Ще понад 30 постраждалих людей перебувають у лікарнях. Поліції вдалося застрелити 3 ймовірних нападників.