Опубліковане відео важких обстрілів українських військових на Світлодарській дузі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні опублікувала фрагмент обстрілів позицій Збройних сил України у районі Світлодарської дуги з крупнокаліберного озброєння – самохідних гаубиць.

На відео демонструються залпові удари російських терористів, які відбулися 21 грудня 2016 року, передають "Новости Донбасса".

За інформацією першого заступника голови СММ ОБСЄ Олександра Хуга, у фрагменті зафіксована батарея з п'яти самохідних гаубиць, яка розташовувалася біля села Новогигорівка, що в трьох кілометрах на північний схід від Дебальцевого. У той день бойовики випустили в напрямку Світлодарська 31 артилерійський снаряд.

Нагадаємо, в кінці грудня російські найманці здійснили спробу наступу на позиції української армії в районі Дебальцевого. В результаті інтенсивних боїв загинуло щонайменше 9 українських воїнів, десятки отримали поранення різної тяжкості.



Наразі бої у цьому районі істотно зменшилися, а ЗСУ вдалося просунутися вперед і звільнити одне з сіл від сепаратистів.