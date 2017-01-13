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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Опубліковане відео важких обстрілів українських військових на Світлодарській дузі

09:22, сьогодні 336 Читать новость на русском
Гаубиця
Гаубиця / Фото з відкритих джерел

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні опублікувала фрагмент обстрілів позицій Збройних сил України у районі Світлодарської дуги з крупнокаліберного озброєння – самохідних гаубиць.

На відео демонструються залпові удари російських терористів, які відбулися 21 грудня 2016 року, передають "Новости Донбасса".

За інформацією першого заступника голови СММ ОБСЄ Олександра Хуга, у фрагменті зафіксована батарея з п'яти самохідних гаубиць, яка розташовувалася біля села Новогигорівка, що в трьох кілометрах на північний схід від Дебальцевого. У той день бойовики випустили в напрямку Світлодарська 31 артилерійський снаряд.

Нагадаємо, в кінці грудня російські найманці здійснили спробу наступу на позиції української армії в районі Дебальцевого. В результаті інтенсивних боїв загинуло щонайменше 9 українських воїнів, десятки отримали поранення різної тяжкості.

Наразі бої у цьому районі істотно зменшилися, а ЗСУ вдалося просунутися вперед і звільнити одне з сіл від сепаратистів.

Теги: Україна Війна на Донбасі ОБСЄ
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