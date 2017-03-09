Опубліковані статки нового очільника ДФС

Виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан нещодавно придбав автомобіль. Окрім того, він володіє квартирою та гаражем у Вінниці.

Про це свідчить декларація чиновника за 2015 рік.

Згідно з даними, Продан володіє у Вінниці квартирою площею 88,40 кв. м, придбаною 1 листопада 2012 року, та гаражем на 24 кв. м, придбаним 24 лютого 2014 року.

При цьому автомобіль Продан придбав лише цього року: якщо вірити змінам у майновому стані, 31 січня він придбав Toyota Avalon 2012 року випуску за 467 500 грн.

Дружина чиновника Людмила, яка користується гаражем чоловіка, з 2 квітня 2015 року керувала автомобілем LEXUS RX 350 2012 року випуску, яким володіє Світлана Продан.

За інформацією Bihus.info, 70-річна Світлана Миколаївна Продан є матір’ю нинішнього в. о. керівника ДФС.

Видання також зазначає, що авто чиновника на ринку зараз коштує близько 30 тис. дол., тобто майже вдвічі більше, ніж вказав чиновник.

Згідно з декларацією, Мирослав Продан за 2015 рік заробив 103 775 грн зарплати в Головному управлінні ДФС у Вінницькій області та 969 грн у Національному університеті ДФС (колись – податкової служби)

Дружина чиновника задекларувала 762 000 грн доходу від підприємницької діяльності та 38 165 грн відсотків від вкладу в "Укргазбанку". На рахунку в цьому банку вона має 310 000 грн.

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Мирослав Продан задекларував готівки на 73 000 грн і 12 500 дол., а Людмила Продан – 655 000 грн, 27 500 дол. та 8 700 євро. Крім того, дружина чиновника має актив 175 000 грн у коштовних (банківських) металах.

Із інших коштовностей Мирослав Продан задекларував годинник Patek Philippe, а Людмила Продан – годинник і золоту каблучку з діамантом бренду Damiani.

Нагадаємо, з 3 березня Мирослав Продан обіймає посаду голови Державної фіскальної служби на час розслідування щодо Романа Насірова, якого звинувачують у завданні державі близько 2 млрд грн збитків шляхом надання відстрочки на сплату податкового боргу компаніям, бенефіціаром яких є депутат Олександр Онищенко.