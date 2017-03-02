Опубліковано найкращі кадри престижного фотоконкурсу

Фотоконкурс Sony World Photography Awards 2017 опублікував найкращі, на думку редакції, фотографії, які можуть позмагатись за перемогу.

Як передає Business Insider, за перемогу в змаганні і головний приз у 30 тисяч доларів цього року змагаються понад 277 тисяч фотографів зі 183 країн.

Прийом заявок на участь у конкурсі завершився 10 січня 2017 року, а вже 20 квітня будуть оголошені імена переможців. В конкурсі звісно ж брали участь як професіонали, так і аматори різних жанрів фотографії.

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