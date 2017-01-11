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Опубліковано перелік найнебезпечніших для журналістів країн

05:05, сьогодні 89 Читать новость на русском
Робота журналістів небезпечна
Робота журналістів небезпечна

Міжнародний інститут інформаційної безпеки при Кардіффській школі журналістики (INSI) опублікував доповідь, в якій назвав п'ять найнебезпечніших країн для журналістів.

За даними INSI, в 2016 році найнебезпечнішими для працівників медіа були Колумбія, Мексика, Афганістан, Ірак та Росія. Всього за минулий рік, виконуючи свою роботу, загинуло 115 журналістів, пише MediaSapiens.

Ханна Сторм, директорка INSI відзначила, що більшість із загиблих були журналістами-міжнародниками, і більшість з них померли після тривалих погроз та тиску.

За даними організації "Репортери без кордонів", за 2016 рік у світі було вбито 74 журналісти. Серед них – 57 професійних журналістів, 9 громадянських журналістів і ще 8 людей, які співпрацювали зі ЗМІ. Також на Туреччину та Китай припадає більше 60 відсотків усіх ув'язнених журналістів у світі. Станом на 1 грудня 2016 року у світі нараховувалось щонайменше 348 медіапрацівників, які перебувають за ґратами у зв'язку з їхньою роботою.

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Теги: ЗМІ журналісти Жертви
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