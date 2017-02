Опубліковано трейлер довгоочікуваного фільму Гая Річі з Джудом Лоу

В мережі виклали перший трейлер нової картини Гая Річі "Король Артур: Легенда меча", де одну з головний ролей зіграв Джуд Лоу.

Відео опубліковано на офіційному youtube-каналі компанії Warner Bros. Pictures.

Фільм розповідає про молодого Артура (Чарлі Ганнем), який виростає на вулиці після того, як тиран Вортігерн (Джуд Лоу) вбиває його батька та захоплює трон. Сам Артур не знає про своє призначення, поки до його рук не потрапляє меч Ескалібур. З цього моменту він приєднується до руху опору, де об'єднує навколо себе людей, щоб разом повалити тирана Вортігерна.

В описі вказано, що прем’єра кінострічки запланована на 12 травня. Спочатку американська дата виходу стрічки була запланована на 22 липня 2016 року, але 21 грудня 2015 року компанія Warner Bros. перенесла її на 17 лютого 2017 року. Згодом вона була перенесена на 24 березня 2017 року, і ще пізніше – на 12 травня 2017 року.

Бюджет стрічки склав понад 100 мільйонів доларів.

У липні 2016 року назва фільму "Лицарі Круглого столу: Король Артур" (Knights of the Roundtable: King Arthur) була змінена на "Король Артур: Легенда меча" (King Arthur: Legend of the Sword).

