Опублікували фото паспорту ймовірного винуватця теракту в Стамбулі

В Туреччині тривають пошуки терориста, який у новорічну річ розстріляв 39 людей у нічному клубі Стамбула.

За підозрою у причетності до теракту правоохоронці затримали двох чоловіків вже в аеропорту "Ататюрк". Вони іноземці, однак, свою національність не називають. Раніше повідомляли ще про 14 затриманих.

Турецькі ЗМІ поширили знімок паспорта ймовірного винуватця теракту – 28-річного громадянина Киргизстану на ім'я Яхе Машрапов.

Згодом Машрапов, який наразі перебуває у Киргизстані і на момент теракту теж був на батьківщині, причетність до злочину заперечив. За його словами, він і справді інколи літає в Стамбул у справах. Однак і гадки немає, чому фото його паспорта публікують у ЗМІ.

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Нагадаємо, у новорічну ніч в одному з нічних клубів Стамбула в районі Бешикташ сталася стрілянина. Наразі відомо про 39 загиблих людей.



Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за кривавий теракт.



Серед жертв українців немає. Натомість 11 з упізнаних є громадянами Туреччини, 24 виявилися іноземцями: громадяни Саудівської Аравії, Канади, Бельгії, Тунісу, Індії, Сирії, Ізраїлю та Лівану. Серед загиблих може бути і громадянка Франції, яка мала також підданство Тунісу.