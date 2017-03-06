Опублікували відеозаяву Насірова: Я не симулюю

Голова державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що стан його здоровя справді погіршився і він не симулює.

Таку заяву він зробив журналістам "Лівого берегу".

По суті, у мене був гіпертонічний криз, за словами лікарів, це міг бути передінфарктний стан. На сьогодні, включаючи ті процедури, які були зроблені і, з огляду на те, що останні два дні в дійсності не було можливості проводити ні медичні процедури, ні навіть банально приймати їжу, на сьогодні воно (стан здоров'я, — 24) залишається досить слабким,

— сказав він.

Нагадаємо, 5 березня суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник оголосив перерву. 6 березня буде визначена дата продовження суду щодо обрання запобіжного заходу Насірову.



Біля Солом'янського районного суду Києва зібралось чимало активістів, аби заблокувати будівлю і не дати підозрюваному голові ДФС Роману Насірову покинути залу суду.