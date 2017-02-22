Опублікували зізнання контрактника, який мав переправити зброю на Майдан

СБУ оприлюднила зізнання контрактника, який нібито мав переправити зброю на Майдан, та його розмови із постачальником.
Проходжу військові службу на посаді кулеметника. У період з 21 по 22 лютого 2017 року нами планувалося здійснити виїзд у місто Київ, де під час святкування третьої річниці Революції Гідності здійснити збройний переворот,
– розповів затриманий.
Нагадаємо, військовослужбовця-контрактника однієї з частин в Одесі викрили з великим арсеналом зброї, який той збирався переправити у Київ. Відомо, що затриманий є прихильником панславізму та пропагує ідеологію створення фейкових республік.