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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Опублікували зізнання контрактника, який мав переправити зброю на Майдан

15:46, сьогодні 1755 Читать новость на русском
Затриманий контрактник
Затриманий контрактник / Кадр з відео

СБУ оприлюднила зізнання контрактника, який нібито мав переправити зброю на Майдан, та його розмови із постачальником.

Проходжу військові службу на посаді кулеметника. У період з 21 по 22 лютого 2017 року нами планувалося здійснити виїзд у місто Київ, де під час святкування третьої річниці Революції Гідності здійснити збройний переворот,
– розповів затриманий.

Нагадаємо, військовослужбовця-контрактника однієї з частин в Одесі викрили з великим арсеналом зброї, який той збирався переправити у Київ. Відомо, що затриманий є прихильником панславізму та пропагує ідеологію створення фейкових республік.

Теги: Україна СБУ
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