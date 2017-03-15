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Органи правопорядку не мають права заходити в стіни, де проходять парламентські дебати, – Сироїд

11:49, сьогодні 218 Читать новость на русском
Рада пропрацювала лише кілька хвилин в середу
Рада пропрацювала лише кілька хвилин в середу / Фото з Twitter Яна Полянська‏

Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд пояснила закриття ранкової сесії парламенту в середу присутністю невідомих людей у мілітарній формі, які не мали права входити до сесійної зали без одержання згоди Ради.

Про це вона заявила в коментарі сайту "24".

За словами віце-спікера, в залі засідань можуть перебувати тільки народні депутати або інші особи на спеціально відведених місцях. Інші особи мають також право бути присутніми в залі, якщо за це проголосує 150 депутатів.

Однією з вимог демократії є те, що органи правопорядку не мають права ступати на підлогу, де відбуваються парламентські дебати. Як тільки органи правопорядку отримають право або можливість свавільно ступати до стін парламенту, то можна сказати, що демократія перестане існувати. Коли я веду засідання і я бачу, що з дверей ложі уряду заходять люди у мілітарній формі і йдуть до трибуни, то я вважала, що це захоплення зали парламентських засідань і парламентської трибуни, тому я була змушена закрити пленарне засідання,
– мотивувала своє рішення Сироїд.

За її словами, вона вже звернулась до правоохоронних органів з вимогою провести розслідування інциденту.

"У зв’язку з цим я звернулася до прокуратури і СБУ в зв’язку з цією екстраординарною подією. Вони повинні провести розслідування – хто планував ці дії, з якою метою", – зазначила Сироїд.

"Я не знаю, що там зараз триває, але хтось дав дозвіл включити мікрофони в залі парламентських засідань і окремі люди узурпували функції спікера та віце-спікера та продовжують щось вести у залі пленарних засідань", – додала віце-спікер.

Нагадаємо, в середу, 15 березня, заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд менш ніж через годину після початку ранкового засідання оголосила про його закриття.

Теги: Україна Політика Верховна Рада Оксана Сироїд
Джерело: 24 Канал
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