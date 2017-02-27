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ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Організатори назвали імена ведучих Євробачення-2017

12:11, сьогодні 123 Читать новость на русском
Ведучі Євробачення-2017
Ведучі Євробачення-2017 / eurovision.tv

Стали відомі імена щасливчиків, які будуть вести українське Євробачення. Що цікаво, цьогоріч їх буде аж троє.

Про це йдеться на офіційному сайті музичного конкурсу.

Ведучі Олександр Скічко та Володимир Остапчук будуть оголошувати конкурсантів, спілкуватись з глядачами, вести телемости з іншими країнами, а також – оголошувати результати.

Коментатором конкурсу в Україні став Тимур Мірошниченко. Також він вестиме репортажі з "грінруму", де конкурсанти після виступів чекатимуть оцінок журі.

Читайте також: Представник України на Євробаченні-2017. Що відомо про гурт О.Torvald

24 Канал – Головний новинний партнер Євробачення-2017

Нагадаємо, Україну на Євробаченні-2017 представлятиме гурт O.Torvald.

Теги: Євробачення Євробачення-2017 LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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