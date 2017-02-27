Організатори назвали імена ведучих Євробачення-2017

Стали відомі імена щасливчиків, які будуть вести українське Євробачення. Що цікаво, цьогоріч їх буде аж троє.

Про це йдеться на офіційному сайті музичного конкурсу.

Ведучі Олександр Скічко та Володимир Остапчук будуть оголошувати конкурсантів, спілкуватись з глядачами, вести телемости з іншими країнами, а також – оголошувати результати.

Коментатором конкурсу в Україні став Тимур Мірошниченко. Також він вестиме репортажі з "грінруму", де конкурсанти після виступів чекатимуть оцінок журі.

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Нагадаємо, Україну на Євробаченні-2017 представлятиме гурт O.Torvald.