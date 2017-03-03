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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Організатори відкрили кілька таємниць найбільшої спортивної арени країни

10:37, сьогодні 110 Читать новость на русском

Наступного року НСК "Олімпійський" уперше в історії України прийматиме фінал Ліги Чемпіонів з футболу. Тому напередодні столичний майданчик відвідала інспекція УЄФА, аби перевірити технічний стан стадіону.

Різноманітні датчики, сотні метрів дротів і величезні залізні бокси з серверним обладнанням – невеличка серверна кімната є справжнім серцем найбільшої спортивної арени країни. Саме тут збирається вся інформація систем життєзабезпечення стадіону.

Управління турнікетами, пожежною безпекою, управління нашими холодильними камерами, освітленням – все проходить через цю кімнату,
– зауважив головний спеціаліст маршрутизації НСК "Олімпійський" Роман Чорноус.

В іншій кімнаті зосереджено контроль за найбільшою цінністю стадіону – футбольним полем. Автоматика стежить за тим, як на ньому "живе" і "дихає" зелень.

Для догляду за газоном використовують норвезьку світлову конструкцію, яка дозволяє газону бути смарагдово-зеленим навіть в перших числах березня. 192 лампи створюють ефект штучного сонця. Подібне освітлення сприяє гарному фотосинтезу і правильному розвитку трави.

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Для фанатів, які вестимуть себе на матчах неадекватно, приготували спеціальні кімнати з ґратами. Тут вболівальники матимуть змогу заспокоїтися та поспілкуватися з поліцією.

Є чотири камери. Дві камери для жінок, дві – для чоловіків. Для одної команди вболівальників, як кажуть, так і для другої,
– прокоментував керівник служби безпеки НСК "Олімпійський" Василь Пащенко.

Окрім футболу, відвідувачам стадіону запропонують різноманітні концернтні програми, квести, ярмарки, конференції і навіть одружитися всього за 24 години. Це дозволить незалежати від державного фінансування. Адже, за словами співробітників комплексу, жодної копійки після завершення програми "Євро-2012" від держави не отримали.

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Нагадаємо, фінал найпрестижнішого футбольного турніру Європи – Ліги Чемпіонів – у 2018 році відбудеться в українській столиці.

Автор: Василь Полотай
Теги: Україна Київ УЄФА
Джерело: 24 Канал
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