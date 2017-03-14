Організатори Євробачення дозволили Україні заборонити в'їзд росіянці Самойловій

Європейська мовна спілка відреагувала на скандал щодо обрання Росією представниці для виступу на Євробаченні-2017, яка після анексії Криму виступала на окупованому півострові.

Як заявив виконавчий директор Євробачення Йон Ола Санд, рішення про заборону в'їзду Самойлової повинна приймати українська влада.

Ми повністю поважаємо і розуміємо закони України, але з боку Європейської мовної спілки у нас немає жодних заперечень до російської делегації і не бачимо порушень з їх боку. Ми хочемо, щоб всі країни брали участь, але це рішення української влади, і ми будемо його поважати,

– цитує Йона Ола Санда "Інтерфакс-Україна".

Водночас віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко зазначив, що всі учасники конкурсу повинні дотримуватись українського законодавства.

"Російська сторона запропонувала учасницю, яка, на жаль, за деякими повідомленнями перетнула кордон АР Крим в незаконний спосіб. Ця справа потребує додаткового вивчення з боку українських спецслужб. Цей процес зараз і відбувається", – наголосив урядовець.

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Нагадаємо, напередодні стало відомо, Росію на пісенному конкурсі Євробачення-2017 у Києві має представити співачка Юлія Самойлова.



У червні 2015-го року вона виступала в анексованому Росією Криму.



СБУ уже взялася перевіряти, чи дійсно Самойлова виступала в Криму після анексії. У відомстві заявили, що позиція СБУ "ґрунтуватиметься виключно на нормах українського законодавства та інтересах національної безпеки".

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