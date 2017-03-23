Організатори Євробачення пішли на безпрецедентний крок заради Самойлової

Організатори "Євробачення" – Європейський мовний союз (EBU) – вперше за всю історію існування конкурсу запропонував влаштувати пряму трансляцію виступу співачки Юлії Самойлової з Росії.

Організатори пропонують організувати трансляцію виступу Самойлової на Євробачення-2017 через відеозв'язок в півфіналі конкурсу. Якщо вона вийде в фінал, то цей виступ пропонується транслювати таким же чином. Про це повідомляється на сайті організації.

У заяві наголосили, що раніше за всю історію конкурсу ніколи не пропонували учаснику виступати на конкурсі таким чином. Таке рішення в організації пояснили тим, що хочуть зберегти аполітичний характер Євробачення.

Союз активно працював над пошуком рішення і зробив безпрецедентний крок, запропонувавши "Першому каналу" можливість дати шанс Юлії залишитися учасником конкурсу в цьому році і виконати в прямій трансляції свою пісню під час другого півфіналу,

– йдеться в заяві.

Нагадаємо, 22 березня СБУ заборонила в’їзд в Україну російській представниці на Євробаченні-2017 Юлії Самойловій.

Сама ж співачка вважає, що ситуація може змінитися. Більшість українців схвально відреагували на таке рішення СБУ, проте Андрій Данилко, який представляв Україну на Євробаченні-2007, вважає, що українська влада повинна дозволити в'їзд на конкурс російській співачці Самойловій.



До того ж, за неофіційною інформацією, через заборону СБУ Росія має намір відмовитися від трансляції Євробачення-2017.