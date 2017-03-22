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Організатори Євробачення зробили заяву щодо заборони в’їзду Самойловій

16:11, сьогодні 188 Читать новость на русском
Євробачення-2017
Євробачення-2017 / Фото з Facebook

Європейська мовна спілка стежить за ситуацією, що склалася через заборону в'їзду в Україну учасниці від Росії Юлії Самойловій.

Про це сказав офіційний представник спілки Дейв Гудман, передає ТАСС.

Він також надіється, що всі делегації зможуть взяти участь в Євробачення.

"Ми ведемо моніторинг ситуації і очікуємо почути від влади її остаточне рішення. Ми в повній мірі очікуємо, що може бути знайдено рішення, щоб всі делегації могли приїхати на Україну для участі", – наголосив Гудман.

Нагадаємо, СБУ офіційно заборонила в’їзд в Україну представниці Росії Юлії Самойловій. Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко уже заявила, російська сторона чекає на роз'яснення від організаторів Євробачення-2017.

24 Канал – національний медіапартнер Євробачення-2017

Теги: Скандал Юлія Самойлова Євробачення-2017 Євробачення Україна LifeStyle
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