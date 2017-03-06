Оригінальні привітання з 8 березня

До свята залишилось усього кілька днів, подарунки уже готові. Але як оригінально привітати даму із цим святом? Адже не хочеться бути таким, як всі…

Отже, журналісти сайту "24" підготували кілька цікавих ідей, які можуть бути корисними.

Сюрприз для коханої

Ледь не кожна жінка мріє відкрити двері... квітам! І не просто квітам, і цілому оберемку в руках кур'єра. Так, банально, але дуже романтично… Або ж не квітам, а купі кульок, надутих гелієм.

Або інакший варіант: поки ваша дружина спить, ви можете обкласти її пелюстками троянд і поруч на подушку покласти маленький подаруночок. Чи приготувати їй смачний сніданок, і так привітати зі святом.

Також можна вдатися до більш традиційних методів: сходити разом в кіно, або театр, влаштувати домашній кінозал при свічках, або ж просто зробити коханій смачну і гарну вечерю.

Якщо ви вже точно вирішили, що хочете із своєю другою половинкою провести усе життя, можете 8 березня зробити геть вже неочікуваним святом. Так, ми про пропозицію… А чому б і ні? Подарувати омріяну каблучку в День краси та весни. Наприклад, вона може знайти обручку в середині квітки, яка щойно розпустилась…

Привітання із 8 березня на роботі

Як не дивно, але і тут є маса варінатів. При чому від бюджетних до дуже дорогих...

Почнемо з найпростішого: перед початком робочого дня 8 березня розкласти кожній жінці на робоче місце по одній троянді. Це і вишукано, і приємно одночасно. І таке привітання не вимагає багато витрат.

А в доповнення до квіточок, кожній пані приготуйте горнятко запашної кави, зробленої власноруч. Жінки з вашого офісу точно будуть у захваті від співробітників-чоловіків.

Якщо ж ви не маєте можливості купити кожній троянду, можна використати трохи фантазії, і кожній написати на стікері невеличкий вірш. А потім приклеїти даний стікер на робоче місце. Повірте, головне – це просто увага.

Трішки важче, але не менш ефектно зранку всипати дорогу від ліфту до робочої зони пелюстками троянд...

Не варто забувати, що кожна жінка хоче побувати моделлю. Ви можете влаштувати таку можливість своїм панянкам з офісу. Для цього необхідно створити в якомусь з куточків офісу гарну фотозону з цікавими весняними атрибутами (чи то маленькі букетики квітів, чи то корони, чи щось ще). І замовити професійного фотографа. Тільки є одна маленька умова: про сюрприз потрібно буде попередити заздалегідь. Необов'язково пояснювати, що саме ви хочете зробити, але пояснити, щоб усі прийшли гарно вбрані, із зачісками і макіяжами – це першочергово.

Для особливо вибагливих: можна зробити невеличкий корпоротив із майстер-класами, фуршетом, ведучим. А закінчити все дійство ефектним світловим шоу. Таке не залишить байдужою жодну жінку!

Закінчити також можна модним зараз в Україні малюванням на піску. Те, які історї там "розказують", завжди хапають за душу.

Привітання із 8 березня мамі

Мама – це головна жінка в житті кожної людини... Вона дає нам життя. Тому її завжди треба вітати особливо.

Звісно, головним привітанням із жіночим Днем для мами буде ваша любов. Але ж можна зробити ще більше. Наприклад, якщо мама має ще досить маленьких діток, тато разом з ними може записати напередодні привітальне відео, де малеча розкаже про свою любов. Або ж вивчити пісню разом, і під час гарної сімейної вечері заспівати її для мами.

Якщо ж ви роздрукуєте десяток спільних фото, і прикріпити їх до кульок, наповнених гелієм, мама буде у захваті.

Мама також оцінить зроблений спільнимим зусиллями сніданок, або ж смачні тістечка.

І навіть якщо ви просто приїдете всією сім'єю до своєї мами, яка вже стала бабусею, це буде для неї один з кращих днів в житті. Адже день, коли збираються усі найрідніші в одному місці, – це завжди кращий день!

Читайте також: 8 березня вже зовсім близько: топ-10 подарунків до 100 гривень