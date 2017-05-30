Орландо Блума помітили з новою дівчиною, схожою на Кеті Перрі: фото

Британський актор Орландо Блум вже знайшов собі нову подругу та заміну своїй колишній дівчині, співачці Кеті Перрі. Репортери зазначають, що нова пасія актора дуже схожа на його екс-дівчину.

Про це розповіли на The Daily Mail.

Пару сфотографували на одному з пляжів Малібу. Як зазначає видання, на перший погляд може здатися, що Орландо знову зустрічається з Кеті, проте це геть інша дівчина, просто подібна до артистки і має схожі смаки щодо одягу.

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Є підозра, що загадкова незнайомка – це приятелька Перрі, діджейка Мія Меретті. До слова, ще коли Кеті й Орландо були разом, Мія часто проводила з ними час.



Мія Меретті, Орландо Блум і Кеті Перрі минулого року

Нагадаємо, що Орландо Блум і Кеті Перрі оголосили про розрив стосунків на початку березня. Після несподіваного розлучення, Кеті Перрі кардинально змінила імідж.