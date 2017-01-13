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Орландо Блуму – 40: за що так люблять британського Леголаса

17:06, сьогодні 343 Читать новость на русском
Орландо Блум святкує 40-й день народження
Орландо Блум святкує 40-й день народження / Getty images

13 січня популярний британський актор Орландо Блум святкує свій 40-й день народження.

Його полюбили після того, як на великі екрани вийшла легендарна трилогія "Володар перснів". Юному Блуму дісталась роль красивого і відважного ельфа Леголаса.

via GIPHY

Після "Володаря перснів" не менше визнання Блуму принесла роль Вільяма Тернера у "Піратах Карибського моря".

via GIPHY

Зіграти ельфа Леголаса акторові довелось іще раз вже у більш зрілому віці – у 2013-2014 знімали фільми про "Хоббіта", який є передісторією до "Володаря перснів".

Роль у пригодницьких фільмах вдаються Блуму таки краще, ніж у комедіях чи мелодрамах.

В історичній драмі "Троя" Блум зіграв красеня Паріса.

via GIPHY

У 27 років журнал Empire назвав його найсексуальнішим актором зі нині живучих.

via GIPHY

Пізніше була роль коваля Баліана в історичному фільмі Рідлі Скотта "Царство небесне".

У пеперві між зйомками у фільмах Блум також бере активну участь у програмах ЮНІСЕФ.

У квітні 2016 року як посол організації він відвідав прифронтові міста на Донеччині.

Дивіться також: Орландо Блум зробив звернення про дітей Донбасу

Теги: LifeStyle Кіно Фотоновини Великобританія
Джерело: 24 Канал
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