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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Оскар-2017: Меріл Стріп увінчали у воску

23:37, 26 лютого 219 Читать новость на русском
Меріл Стріп
Меріл Стріп / Getty Images

Музей мадам Тюссо у Голлівуді зробив нову воскову скульптуру актриси Меріл Стріп.

Про це повідомляє 5 Канал.

Таким чином представники музею хотіли вшанувати своєрідний ювілей у кар'єрі акторки – цього року її удвадцяте номінували на "Оскар".

Нова скульптура зліплена з образу актриси на червоній доріжці "Оскару" 2012 року. Тоді актриса отримала свого третього "Оскара" за роль Маргарет Тетчер у фільмі "Залізна леді". Два попередніх присуджені Меріл Стріп за ролі у стрічках "Крамер проти Крамера" та "Вибір Софі". Отже цьогоріч Меріл Стріп може вчетверте виграти "Оскара".

Читайте також: Хто змагається за "Оскар": усі номінанти 2017

Теги: Оскар-2017 Оскар LifeStyle Голлівуд
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