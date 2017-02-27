Оскар-2017: Меріл Стріп увінчали у воску

Музей мадам Тюссо у Голлівуді зробив нову воскову скульптуру актриси Меріл Стріп.

Про це повідомляє 5 Канал.

Таким чином представники музею хотіли вшанувати своєрідний ювілей у кар'єрі акторки – цього року її удвадцяте номінували на "Оскар".

Нова скульптура зліплена з образу актриси на червоній доріжці "Оскару" 2012 року. Тоді актриса отримала свого третього "Оскара" за роль Маргарет Тетчер у фільмі "Залізна леді". Два попередніх присуджені Меріл Стріп за ролі у стрічках "Крамер проти Крамера" та "Вибір Софі". Отже цьогоріч Меріл Стріп може вчетверте виграти "Оскара".

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