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Осмаєв озвучив оптимальний сценарій звільнення Донбасу

13:26, сьогодні 1651 Читать новость на русском
Осмаєв озвучив оптимальний сценарій звільнення Донбасу
Осмаєв озвучив оптимальний сценарій звільнення Донбасу / dailylviv.com

Окуповані райони Донецької та Луганської областей можна звільнити за хорватським сценарієм.

Таку думку висловив командир батальйону імені Джохара Дудаєва в силах АТО Адам Осмаєв в інтерв'ю "Обозревателю".

"Зруйнувати їхню (бойовиків, – "24") лінію оборони ніяких труднощів не складе, якщо буде розуміння, що Росія не почне у відповідь великомасштабну війну", – сказав Осмаєв.

Він додав, що сили АТО легко можуть звільнити окуповані території, але після цього виникне складніше завдання – зачистити їх від бойовиків.

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"Так само відбувалося під час Югославської війни. Це так званий хорватський сценарій. Тоді Сербія підтримувала такий же анклав на території Хорватії. В результаті політичними методами її просто довели до такої кондиції, що Сербія взяла на себе зобов'язання не втручатися. Після цього все було зачищено буквально за пару днів", – зазначив боєць АТО.

Нагадаємо, 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої вогнепальні поранення отримав Адам Осмаєв.

У кілера, який стріляв у бійця АТО, виявили закордонний паспорт громадянина України на ім’я Олександра Дакара. За словами радника МВС Антона Геращенка, його завербували російські спецслужби.

Теги: Україна АТО Війна на Донбасі Україна – Росія Адам Осмаєв
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