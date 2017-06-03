Осмаєв озвучив оптимальний сценарій звільнення Донбасу

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Окуповані райони Донецької та Луганської областей можна звільнити за хорватським сценарієм.
Таку думку висловив командир батальйону імені Джохара Дудаєва в силах АТО Адам Осмаєв в інтерв'ю "Обозревателю".
"Зруйнувати їхню (бойовиків, – "24") лінію оборони ніяких труднощів не складе, якщо буде розуміння, що Росія не почне у відповідь великомасштабну війну", – сказав Осмаєв.
Він додав, що сили АТО легко можуть звільнити окуповані території, але після цього виникне складніше завдання – зачистити їх від бойовиків.
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"Так само відбувалося під час Югославської війни. Це так званий хорватський сценарій. Тоді Сербія підтримувала такий же анклав на території Хорватії. В результаті політичними методами її просто довели до такої кондиції, що Сербія взяла на себе зобов'язання не втручатися. Після цього все було зачищено буквально за пару днів", – зазначив боєць АТО.
Нагадаємо, 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої вогнепальні поранення отримав Адам Осмаєв.
У кілера, який стріляв у бійця АТО, виявили закордонний паспорт громадянина України на ім’я Олександра Дакара. За словами радника МВС Антона Геращенка, його завербували російські спецслужби.