Чеченський доброволець Осмаєв за годину до замаху в Києві розповів, хто на нього полює

Чеченський доброволець і вомандиром батальйону імені Джохара Дудаєва, який брав участь воєнних діях на Донбасі на боці сил АТО, Адам Осмаєв вважає, що за певних обставин його вже могло і не бути в живих, а винними у цьому є президент Росії Володимир Путін і його опричник Рамзан Кадиров.

Про це він повідомив у інтерв’ю ресурсу "Обозреватель", яке відбулося фактично за годину до замаху на воїна АТО.

"Путін ріс і працював в атмосфері ненависті, підібравши собі подібного опричника, який чинить свавілля на Кавказі. У тому числі і щодо сексуальних меншин. Це тільки одна з проблем, а насправді їх там набагато більше. Тому це чисто у нього такий його особистий бандит, який займається брудними справами. Це справжня банда, вони є зав'язаними кров'ю, тому прикривають один одного, і можливо підуть разом", – зауважив командир миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва.

Читайте також: Дружина пораненого в Києві російського бійця АТО дала перший коментар після події

За його словами, саме кадировські бандити та російські спецслужби на нього полюють, відтак він разом зі своєю дружиною Аміною Окуєвою вживає відповідні заходи безпеки – до прикладу, вони ніколи заздалегідь не говорять, де планують бути, та практично не затримуються на якомусь олдному місці.

Я думаю, що в разі екстрадиції з України мене б уже не було в живих до цього часу. Такі прецеденти існували. Багато командирів, яких судили в Росії, вже загинули за надуманими причинами. Той же Салман Радуєв помер у в'язниці, міністр держбезпеки Чечні Гіріев, якого обманом витягнули на переговори та посадили до в'язниці. На них проводили різні експерименти, їм вколювали отруту. Тому я дуже вдячний Україні, яка по суті мені життя врятувала,

– підкреслив уродженець Чечні.

Крім того, Осмаєв стверджує, що наразі кади рівців в Україні, зокрема на Донбасі, немає, оскільки їх вивели звідти ще на початку війни. Причиною, за його словами, стали суперечки з терористами Донбасу.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків. Згодом у МВС підтвердили особу пораненого – ним виявився росіянин Адам Осмаєв.



Додамо, що у стрілка, який відкрив вогонь, виявлено закордонний паспорт громадянина України. Проте за словами радника МВС Антона Геращенка, його завербували російські спецслужби.