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Чеченський доброволець Осмаєв за годину до замаху в Києві розповів, хто на нього полює

02:21, сьогодні 49
Адам Осмаєв
Адам Осмаєв / Соцмережі

Чеченський доброволець і вомандиром батальйону імені Джохара Дудаєва, який брав участь воєнних діях на Донбасі на боці сил АТО, Адам Осмаєв вважає, що за певних обставин його вже могло і не бути в живих, а винними у цьому є президент Росії Володимир Путін і його опричник Рамзан Кадиров.

Про це він повідомив у інтерв’ю ресурсу "Обозреватель", яке відбулося фактично за годину до замаху на воїна АТО.

"Путін ріс і працював в атмосфері ненависті, підібравши собі подібного опричника, який чинить свавілля на Кавказі. У тому числі і щодо сексуальних меншин. Це тільки одна з проблем, а насправді їх там набагато більше. Тому це чисто у нього такий його особистий бандит, який займається брудними справами. Це справжня банда, вони є зав'язаними кров'ю, тому прикривають один одного, і можливо підуть разом", – зауважив командир миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва.

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За його словами, саме кадировські бандити та російські спецслужби на нього полюють, відтак він разом зі своєю дружиною Аміною Окуєвою вживає відповідні заходи безпеки – до прикладу, вони ніколи заздалегідь не говорять, де планують бути, та практично не затримуються на якомусь олдному місці.

Я думаю, що в разі екстрадиції з України мене б уже не було в живих до цього часу. Такі прецеденти існували. Багато командирів, яких судили в Росії, вже загинули за надуманими причинами. Той же Салман Радуєв помер у в'язниці, міністр держбезпеки Чечні Гіріев, якого обманом витягнули на переговори та посадили до в'язниці. На них проводили різні експерименти, їм вколювали отруту. Тому я дуже вдячний Україні, яка по суті мені життя врятувала,
– підкреслив уродженець Чечні.

Крім того, Осмаєв стверджує, що наразі кади рівців в Україні, зокрема на Донбасі, немає, оскільки їх вивели звідти ще на початку війни. Причиною, за його словами, стали суперечки з терористами Донбасу.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків. Згодом у МВС підтвердили особу пораненого – ним виявився росіянин Адам Осмаєв.

Додамо, що у стрілка, який відкрив вогонь, виявлено закордонний паспорт громадянина України. Проте за словами радника МВС Антона Геращенка, його завербували російські спецслужби.

Теги: Кримінал Війна на Донбасі Рамзан Кадиров АТО Новини Росії Україна – Росія Чечня Україна
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