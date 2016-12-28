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Особливі діти по-особливому відсвяткували Новий рік

16:46, сьогодні 46 Читать новость на русском
Особливі діти по-особливому відсвяткували Новий рік
Особливі діти по-особливому відсвяткували Новий рік

400 дітей різного віку з усіх районів столиці долучилися до святкового дійства у центрі столиці.

Вже другий рік поспіль діти з особливими потребами стають учасниками великого новорічного свята, яке влаштовують для них Київська міська державна адміністрація та Фонд Олени Пінчук "АНТИСНІД" за підтримки компанії "Кока-Кола Україна".

"Напередодні нового року для нас дуже важливо, щоб усі відчули святкову атмосферу, особливо діти, які потребують більшої уваги й турботи, – розказала директор департаменту культури КМДА Діана Попова. – Нам дуже хотілося влаштувати для них яскраве незабутнє свято. Минулого року ми побачили, на скільки задоволеними були дітлахи. Вони ділилися своїми враженнями з друзями. І цього року гостей стало більше. Разом зі службами КМДА, які забезпечили комфортний приїзд дітей із усіх районів та нашими партнерами ми провели чудове свято. Ми робимо все для того, щоб столиця була для всіх дітей простором без обмежень, щоб суспільство було толерантним до дітей з особливими потребами".

Юні гості свята у супроводі батьків відвідали новорічне містечко з головною ялинкою країни на Софійській площі, побували на різдвяному ярмарку та поспілкувалися зі Святим Миколаєм. Далі на них чекало святкове дійство на площі біля КМДА, де їх зустрів традиційний новорічний караван "Кока-Кола" з Санта-Клаусом, білими ведмедями та казковими ельфами. Після насиченої прогулянки дітлахів запросили у Колонну залу КМДА, де для них підготували святкову виставу та подарунки.

"Приємно бачити усміхненими усі ці дитячі обличчя. Це найкраще підтвердження, що наша робота недаремна. Фонд і надалі буде співпрацювати зі столичною владою задля того, щоб у таких дітей з’являлися нові можливості для життєвої самореалізації", – сказала виконавчий директор Фонду Олени Пінчук "АНТИСНІД" Ольга Руднєва.

Такі заходи хоч на короткий час відволікають дітей від проблем, переносять їх в атмосферу свята, даруючи незабутні емоції, і дають можливість відчути себе повноцінними членами суспільства.

Теги: Київ КМДА благочинність Новорічні свята
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