Останню пісню Олега Яковлєва, написану перед смертю, виклали у мережі

Вдова Олега Яковлева екс-соліста гурту "Іванушки International" оприлюднила раніше не видану пісню музиканта під назвою "Не плач".

7 серпня, у день похорону екс-соліста "Іванушки International" Олега Яковлева, минає 40 днів від дня його смерті.

Читайте також: Олег Яковлєв помер: як хвороба згубила екс-соліста "Іванушки International"

"Прощальна пісня Олега Яковлєва "Не плач", автор слів і музики – Олег. Його перша і остання авторська пісня. Він написав її в кінці минулого року, а завершив роботу над нею у березні. Планували реліз на осінь, так як сумний трек, осінній", – йдеться в дописі до аудіо у Instagram.