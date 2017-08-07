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Останню пісню Олега Яковлєва, написану перед смертю, виклали у мережі

15:34, сьогодні 854
У мережі виклали останню пісню Олега Яковлєва, написану перед смертю
У мережі виклали останню пісню Олега Яковлєва, написану перед смертю / vokrug.tv

Вдова Олега Яковлева екс-соліста гурту "Іванушки International" оприлюднила раніше не видану пісню музиканта під назвою "Не плач".

7 серпня, у день похорону екс-соліста "Іванушки International" Олега Яковлева, минає 40 днів від дня його смерті.

Читайте також: Олег Яковлєв помер: як хвороба згубила екс-соліста "Іванушки International"

"Прощальна пісня Олега Яковлєва "Не плач", автор слів і музики – Олег. Його перша і остання авторська пісня. Він написав її в кінці минулого року, а завершив роботу над нею у березні. Планували реліз на осінь, так як сумний трек, осінній", – йдеться в дописі до аудіо у Instagram.

40 дней. Прощальная песня Олега Яковлева "Не плачь", автор слов и музыки - Олег... Его первая и последняя авторская песня. Он написал её в конце прошлого года, а завершил работу над ней в марте. Планировали релиз на осень, так как печальный трек, осенний... ? Ещё накануне записи Олег вдруг передумал писать эту композицию, но саунд-продюсер Александр Сахаров (спасибо ему ??) настоял "в этом что-то есть", и Олег согласился) во время записи Саша также заметил "мы же пишем на века.." - так и случилось - родилась песня ***на века*** "Не плачь"... Олежка был очень вдохновлён и собирался писать-писать-писать!! Свой стиль он обозначил так "Я - мужской Земфир"))) ? "Ты даже не знаешь, кого ты теряешь..." / эта фраза в финальной версии сильно смущала меня / но Олегу очень нравилась......... и ещё, в очередной раз, прослушивая песню дома, он невзначай сказал "Ты думаешь, кому я эту песню посвятил? тебе!" Прощался....... / "Я больше не боюсь за тебя, ты новая уже без меня..." / Не плачь! Премьера ?? Apple Music @ http://apple.co/2vbHlIe iTunes @ http://apple.co/2vdwPPj Google Play @ http://bit.ly/2uybYEb Яндекс.Музыка @ http://bit.ly/2hAJSXQ #олегяковлев #неплачь #прощание #премьера #вечнаяпамять

Допис, поширений Страница памяти Олега Яковлева (@yakovlevsinger)

Теги: Новини Росії LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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