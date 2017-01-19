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Остання прес-конференція Обами: найважливіші тези

00:04, сьогодні 211 Читать новость на русском
Обама провів останню прес-конференцію на посаді президента
Обама провів останню прес-конференцію на посаді президента / Getty images

18 січня Барак Обама провів останню прес-конференцію на посаді президента США.

За менш, ніж годину спілкування з журналістами, він не один раз згадував про Україну.

Пропонуємо ключові тези останньої прес-конференції 45-го президента США:

Про відносини з Росією

Я прибічник конструктиву з Росією. Я був готовий завжди це зробити, в різних цілях: покращення економіки Росії, застосування талантів, які є у росіян. Але звичайно, ескалація антиамериканської риторики в Росії і те, що кожен крок Росії сприймається як антиамериканський, це підштовхує нас до погіршення стосунків.

Про анексію Криму

"Звичайно, я розумію історичну спільність між двома країнами (Україною і Росією, – ред.), але Україна є суверенною. Якщо ми захищаємо права жінок та свободу преси, ми і в інших питаннях повинні захищати слабкі сторони. Тому ми намагаємося захищати. Проте, ми дотримуємося міжнародних правил".

Про стосунки з Трампом

"У мене з Трампом нормальні стосунки, сердечні, вони сповнені змісту. Я висловлював свої поради йому. Він виграв вибори, висловлюючи опозицію до багатьох моїх дій. Звичайно, він може на посаді зіткнутися з певними складнощами у виконанні того, про що він говорив. Наприклад, скасування закону "Obamacare", потрібно ж чимось замінити його. А чим?"

Про США і американців

Багато хто голосував за Трампа, бо почувалися покинутими і вважають, що їхні діти не матимуть таких можливостей, як інші. У нас є купа людей, які збагачуються, а є решта, хто б’ється за недоїдки. Ми єдина країна в розвиненому світі, яка має такі складнощі з правом голосу і з доступом до голосування. Так не має бути. Коріння сягають у проблему рабовласництва, коли право голосу було обмеженим. Нам треба зробити процес легшим. Бар’єри для людей, які хочуть, але не можуть голосувати, реальні.

Читайте також: Анексією Криму Путін все зіпсував. Я хотів конструктивних взаємин, – Обама

Теги: США Барак Обама Дональд Трамп Україна-Росія Анексія Криму Політика
Джерело: 24 Канал
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