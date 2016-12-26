Останнє Різдво Джорджа Майкла: яким світ пам'ятатиме легендарного співака

Відомий британський співак Джордж Майкл помер у віці 53 років у своєму домі в англійському Оксфордширі.

Він народився у сім'ї емігранта з Кіпру та англійки і його справжнє ім'я зовсім не Джордж Майкл, а Гіоргос-Кіріакос Панайоту.

Його музична кар'єра розпочалась у 18, коли разом зі своїм другом Ендрю Ріджі вони створили групу The Executives, яка потім переросла у всім відомий дует Wham!

У 1985 році він розпочав сольну кар’єру.

Світ завжди буде йому вдячний за такі хіти, як "Freedom", "Faith", "Jesus to a Child" і "Last Christmas". І символічно, що саме Різдво, яке католики святкують 25 грудня, стало останнім днем Джорджа Майкла.

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