Освідчення чоловіка під полярним сяйвом: опубліковано неймовірні фото

Австралієць Дейл Шерпс освідчився своїй коханій під вражаючим полярним сяйвом.

Про це пише Thе DailyMail.

34-річний Дейл Шерпс вже 7 років зустрічається з 29-річною Карлою Рассел. Дейл планував освідчитися коханій ще 4 роки тому, але тоді вона випадково викинула у сміття обручку за 4 тисячі доларів, яку чоловік мав їй подарувати.

Як розповів наречений, він заховав обручку, яка належала ще його матері, у пляшку зі зволожуючим кремом. На шляху із Фарерських островів до Ісландії їхній багаж мав надлишкову вагу і Карлі випадково викинула крем із обручкою у сміття. Сам Дейл дізнався про цей інцидент лише через тиждень.

Під час чергової двомісячної подорожі в Ісландії, Норвегії та Фінляндії дівчина не здогадувалась про задум її хлопця. Коли закохані нарешті добрались до місцини, звідки було видно полярне сяйво, Дейл зробив Карлі пропозицію руки та серця.

Так ніхто ще не освідчувався. Хотів зробити для коханої щось особливе. До того ж, місце освідчення теж особливе — ми побували там разом щонайменше 30 разів. А ідея місця одруження виникла ще 5 років тому,

– поділився щасливий Дейл.

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