Оточення Трампа поповнюється проросійськими кадрами

Особливе занепокоєння викликає персона Рекса Тіллерсона, котрого висувають на посаду держсекретаря США.

Про це пише Наталія Лебідь у статті "Як Обама Трампа з Путіним сварив".

Голова ради директорів нафтової компанії "ExxonMobil" Рекс Тіллерсон може обійняти посаду державного секретаря Сполучених Штатів, і це викликає занепокоєння в лавах американського істеблішменту, оскільки Тіллерсон відомий своїми проросійськими поглядами.

"Одним з показників того, наскільки політика Трампа щодо Росії відрізнятиметься від політики Обами, є висунення Рекса Тіллерсона (Rex Tillerson) на посаду держсекретаря. Проросійськи налаштований нафтовий магнат буде змушений відповісти на ряд питань – щодо санкцій і щодо можливого втручання Росії у перебіг американських виборів, щодо ролі останньої під час війни в Сирії, щодо законності анексії Криму, а також на інші запитання, котрі можуть виникнути (під час розгляду його кандидатури)", – йдеться у статті.

Ряд "яструбів"-республіканців у Сенаті вже висловив стурбованість з приводу ділових зв’язків Тіллерсона з Росією та його особистих взаємин з Путіним. Після анонсування кандидатури Тіллерсона Джон Маккейн і Ліндсі Грем закликали до ще жорсткіших санкцій по відношенню до Росії, аніж ті, котрі впровадив Обама. Воно й зрозуміло: антиросійські санкції для Маккейна та Грема ніколи не бувають достатньо сильними,

– пише видання Slate.com, яке цитується у матеріалі Наталії Лебідь.

На руку Путіну грають також і майбутній прес-секретар Білого дому Шон Спайсер (Sean Spicer) та радник Трампа Келліен Конвей (Kellyanne Conway), які стверджують, що санкції проти Росії є занадто жорсткими.

Так, Келліен Конвей вже зараз акцентує на тому, як втомився Дональд Трамп від педалювання однієї й тієї ж самої теми: "All we heard through the election was "Russia, Russia, Russia" ("Все, що ми чули під час виборів, було "Росія, Росія, Росія", – говорить вона. І додає: "З самого початку виборів це була якась лихоманка обвинувачень та інсинуацій", – цитує слова радниці британське видання The Independent.

Водночас із цим в Конгресі США Трампу пригрозили рішучими заходами в разі спроби скасування санкцій проти РФ. Член палати представників конгресу від Демократичної партії Адам Шифф заявив, що санкції проти РФ потрібно посилювати.

А в разі спроби Дональда Трампа скасувати їх, новообраний президент має начуватися. Шифф зазначив: "І демократи, і республіканці разом представлять пакет більш жорстких санкцій. Ми не думаємо, що вжиті заходи є достатніми для стримування Росії", – йдеться у матеріалі Наталії Лебідь.