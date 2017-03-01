O.Torvald вперше після перемоги зустрілися з пресою

Після перемоги в національному відборі пісеного конкурсу Євробачення, гурт O.Torvald зібрав свою першу прес-конференцію.

З журналістами спілкувався не в офіційному прес-центрі, а в одному зі столичних барів . Це місце особливе не тільки для них, а й для кожного музиканта. Раніше тут розміщувався відомий клуб "44", де 13 років поспіль жила українська рок-музика.

І саме тут O.Torvald зіграв один із своїх перших концертів. Попереду в гурту чимало роботи – постановка виступу, розробка промо та удосконалення англійської. У березні хлопці дадуть безкоштовний концерт у КПІ, а також пообіцяли заспівати свій трек "Time" українською мовою.

В цьому році на Євробачення їде гурт простих хлопців. Скільки ми не збираємось ловити зірок з неба, нам не потрібен весь цей блиск,

– сказав фронтмен гурту O.TORVALD Женя Галич

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