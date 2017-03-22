Отримай перемогу на міжнародній битві стартапів форуму InnoTech 2017

7 квітня на InnoTech 2017 відбудеться міжнародна Битва стартапів, а 8 квітня в блоці "Інвестиції" спікери розкажуть про головні секрети ведення бізнесу.
Впродовж двох днів ви перевірете інвестиційний потенціал власного проекту та послухаєте лекції фахівців бізнес-галузі.
На конференцію запрошено засновників і розробників найуспішніших стартапів України. Вони розкажуть, як знайти свою нішу на ринку та що слід спочатку зробити, перш ніж просувати власну ідею.
Блок "Інвестиції" представлятимуть
Бажаєте стати учасником Битви стартапів? Від вас потрібно:
У грандіозній битві візьмуть участь команди з України, Білорусі та інших країн. Білоруські проекти представлятиме республіканський центр підтримки підприємництва "Стартап технології".
На презентацію власного проекту кожен учасник матиме 3 хвилини, а на рекомендації журі – 2 хвилини. Ваше завдання – укластися в таймінг.
Суддівський склад представляють Максим Бахматов, Юлія Порошенко, Олександр Тонісон, інші журі-експерти.
Детальніше про суддів:
Максим Бахматов – генеральний директор ВДНГ, член стратегічної групи технологічного кластеру ВДНГ-TECh. Засновник IT Development Company UGE GmbH. Засновник і продюсер Comedy Club UA.
Юлія Порошенко – співзасновник технологічного кластеру ВДНГ-TECh, консультант компанії McKinsey. 10 років роботи в консалтингу в понад 10 країн світу.
Олександр Тонісон – СЕО прибалтийської компанії-акселератора Buildit, що інвестує в хардверні продукти та технології, шукає стартапи, які розробляють електроніку, роботів і безпілотники.
Переваги участі в Битві стартапів
За підсумками міжнародної Битви стартапи з найкращими результатами отримають подарунки:
Заявки надсилайте до 29 березня. Результати 3 квітня.