Отримай перемогу на міжнародній битві стартапів форуму InnoTech 2017

7 квітня на InnoTech 2017 відбудеться міжнародна Битва стартапів, а 8 квітня в блоці "Інвестиції" спікери розкажуть про головні секрети ведення бізнесу.

Впродовж двох днів ви перевірете інвестиційний потенціал власного проекту та послухаєте лекції фахівців бізнес-галузі.

На конференцію запрошено засновників і розробників найуспішніших стартапів України. Вони розкажуть, як знайти свою нішу на ринку та що слід спочатку зробити, перш ніж просувати власну ідею.

Блок "Інвестиції" представлятимуть

засновник і керуючий партнер AVentures Capital Андрій Колодюк;

CEO та співзасновник D2N8 Ventures, директор UAngel Наталя Березовська;

розробник найбільшої інфраструктури в Україні для розвитку IT Євген Саранцев.

Бажаєте стати учасником Битви стартапів? Від вас потрібно:

підготувати інформативну та стислу презентацію власного проекту;

пояснити ідею та мету стартапу;

описати етапи його розробки та реалізації;

позначити тимчасові межі окупності;

проаналізувати вигоди інвестиційного внеску для інвесторів;

зареєструвати стартап на сайті InnoTech 2017.

У грандіозній битві візьмуть участь команди з України, Білорусі та інших країн. Білоруські проекти представлятиме республіканський центр підтримки підприємництва "Стартап технології".

На презентацію власного проекту кожен учасник матиме 3 хвилини, а на рекомендації журі – 2 хвилини. Ваше завдання – укластися в таймінг.

Суддівський склад представляють Максим Бахматов, Юлія Порошенко, Олександр Тонісон, інші журі-експерти.

Детальніше про суддів:

Максим Бахматов – генеральний директор ВДНГ, член стратегічної групи технологічного кластеру ВДНГ-TECh. Засновник IT Development Company UGE GmbH. Засновник і продюсер Comedy Club UA.

Юлія Порошенко – співзасновник технологічного кластеру ВДНГ-TECh, консультант компанії McKinsey. 10 років роботи в консалтингу в понад 10 країн світу.

Олександр Тонісон – СЕО прибалтийської компанії-акселератора Buildit, що інвестує в хардверні продукти та технології, шукає стартапи, які розробляють електроніку, роботів і безпілотники.

Переваги участі в Битві стартапів

зустріч з потенційними клієнтами чи партнерами по бізнесу;

залучення нових інвесторів до власного проекту;

обмін досвідом з іншими учасниками;

отримання рекомендацій від журі, фахівців стартап-індустрії і відвідувачів заходу;

гідні призи переможцям від офіційних партнерів InnoTech 2017.

За підсумками міжнародної Битви стартапи з найкращими результатами отримають подарунки:

подарункові сертифікати для роботи open space в креативному просторі HUB 4.0;

тримісячну маркетингову підтримку проекту від маркетинг-агентства Quadrate 28;

розробку дизайн-концепції веб-ресурсу від "Студії Болтяна Євгенія. Сайти ручної роботи".

Заявки надсилайте до 29 березня. Результати 3 квітня.