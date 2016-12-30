Отруєні газом підлітки померли через відмову їм у госпіталізації

На Херсонщині двоє хлопців отруїлись чадним газом, їхня мати та сестра у лікарні.

Дітей ще можна було врятувати, проте медики вирішили не відвозити їх у лікарню. Трагедія трапилась у дачному кооперативі за 30 кілометрів від Нової Каховки.

За словами батька Дмитра Тихана, родина повечеряла і лягла спати. Однак вже вночі дітям і дружині стало погано. Старший син викликав швидку, жінку госпіталізували, а от малечу – ні.

Читайте також: Розпочалося справжнє збройне полювання на овідіопольського головоріза

Експертиза встановила, що причина трагедії – чадний газ. Тим часом, на станції екстреної медичної допомоги про те, чому дітей одразу не забрали у лікарню, говорити не хочуть.



У керівництві швидкої проводять службове розслідування, дії медиків також вивчає поліція. За фактом отруєння відкрили кримінальне провадження.