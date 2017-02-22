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"Отруйна" риторика Трампа задала загрозливий світовий тренд, – Amnesty International

07:55, сьогодні 241 Читать новость на русском
Трамп задав риторику
Трамп задав риторику "ненависті" ще під час передвиборчої кампанії / Getty images

Правозахисна організація Amnesty International звинувачує новообраного президента США Дональда Трампа у різкій дестабілізації ситуації в світі.

Про це йдеться у щорічній доповіді правозахисників, пише "Інтерфакс-Україна".

Amnesty International наголошує, що "отруйна" риторика Дональда Трампа під час передвиборної кампанії на президентських виборах у США зробила світ "менш стабільним" і "більш темним".

Отруйна риторика Дональда Трампа в ході передвиборної кампанії стала свідченням глобального тренду до обрання більш озлоблених і суперечливих політиків,
– йдеться в доповіді правозахисної організації.

Amnesty International зазначають, що ця риторика дозволила зробити припущення, що зовнішня політика США може "значною мірою підірвати багатосторонню співпрацю і занурити світ в нову еру ще більшої дестабілізації і взаємних підозр.

Автори доповіді заявляють, що Дональд Трамп проповідує політику расизму та антисемітизму, що вищим пріоритетом для нього є захист США від тероризму. Яскравим прикладом цього є іммігрантський указ, який видав Трамп в перший місяць свого президентства.

На думку правозахисників, цей указ став свідченням того, що "ксенофобські ідеї Трампа, які "викликають ерозію прав людини", вже втілюються в життя".

Читайте також: Так починається диктатура, – Трамп знову погрожує пресі

Теги: Політика США Дональд Трамп
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