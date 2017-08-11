04:44
11 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Німб для Собчак. Гендерна рівність штанів
Вєсті Кремля
21:58, 10 серпня
Вєсті.UA. Нові вершини Наді. Є
Вєсті.UA
20:39, 10 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 22:00: Суд над Януковичем. Арешт майна судді Вовка
Випуск новин
22:52, 10 серпня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Отруйні яйця: збільшився перелік країн, куди завезли заражений продукт

03:40, сьогодні 197 Читать новость на русском
У Європу завезли велику партію отруйних яєць
У Європу завезли велику партію отруйних яєць / iz.ru

Яйця із слідами отруйного фіпронілу виявили вже у 12 країнах Європи.

Заражені речовиною для боротьби з комахами яйця виявили ще у трьох європейських країнах – Словаччині, Румунії та Данії, передає німецька газета Rheinische Post.

Тож число країн, які постраждали від заражених яєць, збільшилася до 12.

Читайте також: Понад сотня людей отруїлися екзотичним фруктом

За інформацією видання, у Румунії виявили одну тонну яєчних жовтків з Німеччини, заражених фіпронілом.

У Словаччині конфіскували кілька десятків ящиків з зараженими звареними яйцями, які доставили з Нідерландів через Німеччину.

Від бельгійського постачальника Данія отримала 20-тонну партію яєць зі слідами фіпронілу, які планували використати в кафе, їдальнях і організаціях виїзного обслуговування.

Читайте також: Отруєння у таборі Бердянська закінчилось трагедією: дитина померла в реанімації

До того великі торговельні мережі Німеччини – Aldi і Rewe – почали вилучати з продажу всі яйця, закуплені в Нідерландах. За оцінками міністерства сільського господарства ФРН, у Німеччину ввезли близько 11 мільйонів отруйних яєць.

Додамо, у Нідерландах повідомили про затримання підозрюваних у постачанні отруєних яєць в ЄС.

Теги: отруєння Євросоюз Європа Нідерланди Словаччина Румунія Данія
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Яка справжня кількість покараних корупціонерів
10 серпня, 23:00 Яка справжня кількість покараних корупціонерів
277
Головні новини 10 серпня: нова загроза від Росії, похорон Бережної, перепалка США та КНДР
10 серпня, 22:17 Головні новини 10 серпня: нова загроза від Росії, похорон Бережної, перепалка США та КНДР
2369
Большая игра Путина: что означает визит в Абхазию?
10 серпня, 22:00 Большая игра Путина: что означает визит в Абхазию?
Олексій Нікольський 1460
Науковець: в Україні підтримують імідж націоналіста, як людини не дуже розумної і агресивної
10 серпня, 21:05 Науковець: в Україні підтримують імідж націоналіста, як людини не дуже розумної і агресивної
Євгенія Мазур 1085
Прихід 4G в Україну: що потрібно для швидкого інтернету
10 серпня, 20:01 Прихід 4G в Україну: що потрібно для швидкого інтернету
Яніна Ткачук 3005
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Біля Кремля встановлено барикади: Росія почала мітинги
 12 червня , 08:32
Як вивчати англійську самостійно: ефективні поради та ресурси
 29 травня , 19:00
Зізнання кураторів антиукраїнських груп в соцмережах: СБУ оприлюднила відео
 26 травня , 18:43
Як політики реагували на рішення щодо безвізу: Яценюк у шоці, Гройсман думає про своє
6 квітня , 15:22
Порошенко забрав громадянство не тільки в Артеменка, а й в екс-заступника Саакашвілі – документ
 4 травня , 16:44
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук