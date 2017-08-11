Отруйні яйця: збільшився перелік країн, куди завезли заражений продукт

Яйця із слідами отруйного фіпронілу виявили вже у 12 країнах Європи.

Заражені речовиною для боротьби з комахами яйця виявили ще у трьох європейських країнах – Словаччині, Румунії та Данії, передає німецька газета Rheinische Post.

Тож число країн, які постраждали від заражених яєць, збільшилася до 12.

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За інформацією видання, у Румунії виявили одну тонну яєчних жовтків з Німеччини, заражених фіпронілом.

У Словаччині конфіскували кілька десятків ящиків з зараженими звареними яйцями, які доставили з Нідерландів через Німеччину.

Від бельгійського постачальника Данія отримала 20-тонну партію яєць зі слідами фіпронілу, які планували використати в кафе, їдальнях і організаціях виїзного обслуговування.

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До того великі торговельні мережі Німеччини – Aldi і Rewe – почали вилучати з продажу всі яйця, закуплені в Нідерландах. За оцінками міністерства сільського господарства ФРН, у Німеччину ввезли близько 11 мільйонів отруйних яєць.

Додамо, у Нідерландах повідомили про затримання підозрюваних у постачанні отруєних яєць в ЄС.