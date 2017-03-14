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Оце нововведення. Показники лічильників можна передавати через Viber

13:11, сьогодні 2914 Читать новость на русском
Показники лічильників можна передати через Viber
Показники лічильників можна передати через Viber / Фото з відкритих джерел

Хороша новина дня киян – у "Київводоканалі" запустили новий сервіс, що дає змогу користувачам передати показники лічильників через Viber.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Для цього киянам потрібно завантажити додаток на смартфон та додати у контакти номер: (044) 202-0202.

Щоб показники зарахували треба вказати такі пункти:

номер особового рахунку;

адресу (вулиця, будинок, квартира);

При цьому ви можете продовжувати надавати показники лічильників і за старими схемами:

окрема графа у платіжному повідомленні;

за посиланням: http://vodokanal.kiev.ua

автовідповідач "Київводоканалу": (044) 202-0202 (після 20:00);

за телефоном Центру комунального сервісу (ЦКС): 247-4040;

центри обслуговування ЦКС (адреси та графік роботи на cks.kiev.ua/contacts) та "Київводоканалу" (http://vodokanal.kiev.ua, "Для дому"/"Центри з укладення договорів").

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Теги: Україна Київ Тарифи ЖКГ комунальні послуги
Джерело: 24 Канал
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