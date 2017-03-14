Оце нововведення. Показники лічильників можна передавати через Viber

Хороша новина дня киян – у "Київводоканалі" запустили новий сервіс, що дає змогу користувачам передати показники лічильників через Viber.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Для цього киянам потрібно завантажити додаток на смартфон та додати у контакти номер: (044) 202-0202.
Щоб показники зарахували треба вказати такі пункти:
номер особового рахунку;
адресу (вулиця, будинок, квартира);
При цьому ви можете продовжувати надавати показники лічильників і за старими схемами:
окрема графа у платіжному повідомленні;
за посиланням: http://vodokanal.kiev.ua
автовідповідач "Київводоканалу": (044) 202-0202 (після 20:00);
за телефоном Центру комунального сервісу (ЦКС): 247-4040;
центри обслуговування ЦКС (адреси та графік роботи на cks.kiev.ua/contacts) та "Київводоканалу" (http://vodokanal.kiev.ua, "Для дому"/"Центри з укладення договорів").
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