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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ

Озброєні люди викрали колишнього високопосадовця Лівії

13:07, сьогодні 31 Читать новость на русском
Алі Зейдан
Алі Зейдан / zik.ua

Невідомі зі зброєю здійснили викрадення екс-прем'єр-міністра Лівії Алі Зейдана.

Про це повідомило видання "Al Arabiya".

Напад і викрадення відбулось в той час, коли екс-політик перебував у готелі Тріполя. Наразі наміри зловмисників невідомі.

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Зазначається, що Алі Зейдан не вперше був жертвою викрадення. У 2013 році політика, який на той час був прем'єр-міністром країни, викрали учасники Оперативної мережі лівійських революціонерів. Тоді Алі Зейдан пробув у полоні всього один день.

Теги: Лівія Викрадення Кримінальні новини
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