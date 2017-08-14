Озброєні люди викрали колишнього високопосадовця Лівії

Невідомі зі зброєю здійснили викрадення екс-прем'єр-міністра Лівії Алі Зейдана.

Про це повідомило видання "Al Arabiya".

Напад і викрадення відбулось в той час, коли екс-політик перебував у готелі Тріполя. Наразі наміри зловмисників невідомі.

Читайте також: У Львові квартирні аферисти місяць утримували в полоні чоловіка

Зазначається, що Алі Зейдан не вперше був жертвою викрадення. У 2013 році політика, який на той час був прем'єр-міністром країни, викрали учасники Оперативної мережі лівійських революціонерів. Тоді Алі Зейдан пробув у полоні всього один день.