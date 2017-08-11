Озброєний боєць АТО здійснив напад на людей

Про це повідомила прес-служба Нацполіції України.

Через ревнощі розлючений чоловік приїхав в Обухів з'ясовувати відносини з дружиною. Проте розмова не склалася, чоловік вистрілив кілька разів у стіни з карабіна та напав на тестя.

Чоловік приїхав в Обухів з’ясувати відносини. Коли розмова не пішла, він дістав карабін та вистрілив кілька разів у стіни на подвір’ї. Його дружина втекла в поле, а її батько залишився вдома. Пізніше молодик побив тестя, сів у таксі та поїхав у невідомому напрямку,

– йдеться в повідомленні.

Наразі відомо, що після кількагодинних пошуків чоловіка затримано. Ним виявився поранений військовий, який у зоні АТО зазнав контуження. 27-річний чоловік проходив курс лікування в столиці. Кілька тижнів тому військового комісували.

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Поліцейські здійснили арешт у селі, що неподалік Обухова. Вдома у нападника вилучили карабін та майже сотню набоїв.

Проти бійця АТО відкрили кримінальне провадження. Вилучену зброю правоохоронці передали на експертизу. Наразі встановлюються всі деталі інциденту.