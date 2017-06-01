Озброєного чоловіка затримали в готелі "Трамп"

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
31 травня у Вашингтоні поліція затримала 43-річного чоловіка, який мав штурмову гвинтівку, пістолет та 90 набоїв. Затримали американця у відомому готелі "Трамп".
Про це повідомило видання "NBC News".
Напередодні поїздки ймовірний терорист оприлюднив запис в соціальній мережі, де радився, який готель обрати – "Хілтон" чи "Трамп". Врешті-решт чоловік обрав останній.
Поліція ідентифікувала затриманого. Ним виявився лікар із Пенсильванії Брайан Молс. Під час допиту чоловік дав суперечливі свідчення щодо наявності зброї та мети поїздки.
За словами начальника Департаменту вашингтонської поліції Пітера Ньюшема, правоохоронці запобігли потенційній катастрофі. Попри це в Секретній службі заявили, що чоловік не становив загрози.
Наразі затриманому медику висунули звинувачення у використанні незареєстрованої зброї та набоїв.
Читайте також: В США арештували українця, що намагався вивезти в Україну зброю