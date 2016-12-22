Озброювати Україну – погана ідея, – американський аналітик

Двопартійна сенатська група з питань України сподівається скористатися критичним періодом у Білому домі, коли йде передача влади до рук Дональда Трампа, і схилити нового американського президента до збільшення допомоги Києву.

Про це пише The American Conservative. У листі, який сенатська група написала Дональду Трампу, зазначається, що "вкрай важливо збільшити допомогу Києву в момент, коли путінська Росія продовжує підтримувати сепаратистський рух на Україні".

Проте, на думку Деніела Депетріса, наукового співробітника аналітичного центру Defense Priorities, новій адміністрації Білого дому необхідно відповісти на питання, чи допоможе виділення додаткових коштів для вирішення української проблеми знизити хвилю насильства в країні і зупинити плутанину в органах влади, або все буде якраз навпаки.

З 2015 року конгрес США виділив 750 мільйонів доларів на підвищення обороноздатності української армії та сил безпеки. Потім він прийняв додаткове рішення про виділення українцям ще 650 мільйонів доларів протягом двох наступних років. Це величезні гроші, тому нова адміністрація такими асигнуваннями може подати Путіну сигнал про те, що подальша допомога для України призведе до нових втрат в лавах російської армії,

– йдеться у статті.

Американський аналітик вважає, що коли Вашингтон робить різкі заяви і виділяє гроші українським військовим, це стимулює Путіна до загострення конфлікту, саме тому чергова допомога Україні "буде поганою ідеєю".

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