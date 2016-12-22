  • укр
  • рус
20:44
22 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православний Діснейленд Петербурга. Сосиска для Мілонова
Вєсті Кремля
20:44, 21 грудня
Вєсті.UA. Вигнання Новинського. Бидло Мосійчук
Вєсті.UA
19:43, сьогодні
Хто допустив скандальне будівництво ТРЦ на станції метро
ЦРУ
21:56, 20 грудня
Випуск новин за 19:00: Бої на Світлодарській дузі. Савченко виключили з ПАРЄ
Випуск новин
20:18, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, сьогодні
Телеканал новин 24 Озброювати Україну – погана ідея, – американський аналітик
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Озброювати Україну – погана ідея, – американський аналітик

15:02, сьогодні 1878 Читать новость на русском
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп / Униан

Двопартійна сенатська група з питань України сподівається скористатися критичним періодом у Білому домі, коли йде передача влади до рук Дональда Трампа, і схилити нового американського президента до збільшення допомоги Києву.

Про це пише The American Conservative. У листі, який сенатська група написала Дональду Трампу, зазначається, що "вкрай важливо збільшити допомогу Києву в момент, коли путінська Росія продовжує підтримувати сепаратистський рух на Україні".

Проте, на думку Деніела Депетріса, наукового співробітника аналітичного центру Defense Priorities, новій адміністрації Білого дому необхідно відповісти на питання, чи допоможе виділення додаткових коштів для вирішення української проблеми знизити хвилю насильства в країні і зупинити плутанину в органах влади, або все буде якраз навпаки.

З 2015 року конгрес США виділив 750 мільйонів доларів на підвищення обороноздатності української армії та сил безпеки. Потім він прийняв додаткове рішення про виділення українцям ще 650 мільйонів доларів протягом двох наступних років. Це величезні гроші, тому нова адміністрація такими асигнуваннями може подати Путіну сигнал про те, що подальша допомога для України призведе до нових втрат в лавах російської армії,
– йдеться у статті.

Американський аналітик вважає, що коли Вашингтон робить різкі заяви і виділяє гроші українським військовим, це стимулює Путіна до загострення конфлікту, саме тому чергова допомога Україні "буде поганою ідеєю".

Читайте також: Адміністрація Трампа не включила Росію в список головних загроз для США

Теги: Україна Політика США Володимир Путін Україна-Росія Зброя Дональд Трамп
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
сьогодні, 18:35 Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
20 грудня, 20:38 "Найкращі у 2016 році": оберіть найкращих футбольних персон року України
Неймовірна історія українського призера Паралімпіади, якому лікарі заборонили займатись спортом
сьогодні, 13:49 Неймовірна історія українського призера Паралімпіади, якому лікарі заборонили займатись спортом
Оксана Тропотяга
Перший пішов: чим закінчиться справа Охендовського та
сьогодні, 19:00 Перший пішов: чим закінчиться справа Охендовського та "чорної каси" Партії регіонів
Інна Жолобович 2 4111
Піар на заручниках: кому вигідна участь Савченко у переговорах щодо звільнення полонених
сьогодні, 12:04 Піар на заручниках: кому вигідна участь Савченко у переговорах щодо звільнення полонених
Дмитро Снєгирьов 1705
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня , 16:02 8
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня , 07:41 70
Стала відома ймовірна причина пожежі у нічному клубі Львова
 27 листопада , 10:59 13
В Нацгвардії розповіли, до якого полку належали грабіжники інкасаторів
 16 липня , 15:00 8
Парасюк попросив вибачення в українців
 1 листопада , 19:36
Росія хотіла переманити українського плавця-олімпійця
 15 серпня , 12:13 43
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук