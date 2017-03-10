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Оздоровчий комплекс горів у Києві: є потерпілий

02:56, сьогодні 249
Масштабна пожежа у Києві
Масштабна пожежа у Києві / Соцмережі

Увечері 9 березня у Києві на території оздоровчого комплексу, що на Троєщині, сталася масштабна пожежа.

Про це розповіла речниця ДСНС Світлана Водолага у ефірі одного з українських телеканалів.

За її словами, пожежа сталася на площі 170 квадратних метрів.

Пожежа, Київ, Лівий берег

На жаль, без потерпілих не обійшлося – за попередньою інформацією, є відомості, що постраждав один чоловік, який на той час перебував на місці інциденту.

Наразі його госпіталізовано. Відомо, що чоловік отруївся чадним газом.

Зауважимо, що комплекс розташовується на лівому березі Дніпра поблизу озера Райдужного.

Пожежа, Київ, Лівий берег

На місці події працювали 11 одиниць основної та спеціальної техніки, а також майже 40 осіб особового складу.

Додамо, що близько 12 години ночі пожежу було ліквідовано.

Читайте також: Через пожежу на Київщині евакуювали 70 людей

Теги: Україна Київ Пожежа ДСНС
Джерело: 24 Канал
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