Оздоровчий комплекс горів у Києві: є потерпілий

Увечері 9 березня у Києві на території оздоровчого комплексу, що на Троєщині, сталася масштабна пожежа.

Про це розповіла речниця ДСНС Світлана Водолага у ефірі одного з українських телеканалів.

За її словами, пожежа сталася на площі 170 квадратних метрів.

На жаль, без потерпілих не обійшлося – за попередньою інформацією, є відомості, що постраждав один чоловік, який на той час перебував на місці інциденту.

Наразі його госпіталізовано. Відомо, що чоловік отруївся чадним газом.

Зауважимо, що комплекс розташовується на лівому березі Дніпра поблизу озера Райдужного.

На місці події працювали 11 одиниць основної та спеціальної техніки, а також майже 40 осіб особового складу.

Додамо, що близько 12 години ночі пожежу було ліквідовано.

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