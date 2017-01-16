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Озвучено головну версію авіакатастрофи турецького Boeing у Киргизстані

12:13, сьогодні 549 Читать новость на русском
Уламки літака
Уламки літака

Влада Киргизстану озвучила одну з головних версій авіакатастрофи вантажного Boeing 747, який зазнав катастрофи поблизу аеропорту Бішкека при заході на посадку.

Як заявив перший віце-прем’єр-міністр Мухамметкалий Абулгазієв, основана версія – помилка пілотів, передає місцеве видання Кабар. Пілоти не перший раз здійснювали посадку в аеропорту "Манас" і тому знали місцевість.

Вже відомо, що за штурвалом літака був екіпаж турецьких пілотів. Boeing кілька разів заходив на посадку, а потім зачепив вогні злітно-посадкової смуги і врізався у будинки.

В МЗС Киргизстану повідомляють, кількість жертв зросла до 37 людей. Помер в лікарні і один з членів екіпажу, який вижив при катастрофі.

Тим часом на місці авіакатастрофи затримали мародера, який намагався вкрасти деякі речі з літака.

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Нагадаємо, вантажний літак турецької авіакомпанії Boeing 747 розбився в районі дачного селища під Бішкеком (Киргизстан).

Теги: Киргизстан авіація Катастрофа
Джерело: 24 Канал
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